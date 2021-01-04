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Интерфакс-АВН

Таманская дивизия ЗВО в 2021 году получит противотанковые комплексы "Хризантема-С"

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Самоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С"
Самоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Современные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Хризантема-С" поступят на вооружение Таманской дивизии Западного военного округа в 2021 году, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"В Таманскую мотострелковую дивизию гвардейской танковой армии ЗВО на замену противотанковым ракетным комплексам "Штурм" в 2021 году поступит более 18 новых ПТРК "Хризантема-С" на гусеничном шасси", - заявили в пресс-службе.

"В ближайшее время планируется полное перевооружение отдельного противотанкового дивизиона на новые ПТРК", - подчеркнули в штабе ЗВО.

В пресс-службе отметили, что "Хризантема-С" "является самым мощным из всех существующих в настоящее время сухопутных противотанковых комплексов".

ПТРК предназначен для уничтожения современной и перспективной бронетехники, оснащенной динамической защитой, а также инженерных и фортификационных сооружений, надводных, малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

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Страны
Россия
Продукция
Хризантема-С
Штурм
Компании
Минoбороны РФ
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