Таманская дивизия ЗВО в 2021 году получит противотанковые комплексы "Хризантема-С"

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Современные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Хризантема-С" поступят на вооружение Таманской дивизии Западного военного округа в 2021 году, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"В Таманскую мотострелковую дивизию гвардейской танковой армии ЗВО на замену противотанковым ракетным комплексам "Штурм" в 2021 году поступит более 18 новых ПТРК "Хризантема-С" на гусеничном шасси", - заявили в пресс-службе.

"В ближайшее время планируется полное перевооружение отдельного противотанкового дивизиона на новые ПТРК", - подчеркнули в штабе ЗВО.

В пресс-службе отметили, что "Хризантема-С" "является самым мощным из всех существующих в настоящее время сухопутных противотанковых комплексов".

ПТРК предназначен для уничтожения современной и перспективной бронетехники, оснащенной динамической защитой, а также инженерных и фортификационных сооружений, надводных, малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.