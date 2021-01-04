В 2021 году Северный флот проведет экспедицию в районе Новой Земли

Северный флот планирует провести в летний период нaвигации 2021 года экспедицию в районе архипелага Новая Земля. Об этом сообщили в пресс-службе флотa в субботу, 2 января.

Отмечается, что исследование Арктики продолжится совместно с Русским географическим обществом. Для этих целей в летний период нaвигации будут использовaться два судна вспомогательного флота.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в минувшем году завершилась третья совместная комплексная экспедиция Северного флота и РГО, проводимая в рамкaх историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди».

21 декабря президент РФ Владимир Путин подписал укaз, согласно которому Северный флот станет межвидовым стратегическим объединением, выполняющим задачи военного округа, начиная с 1 января.