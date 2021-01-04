Войти
Известия.ru

В 2021 году Северный флот проведет экспедицию в районе Новой Земли

397
0
+1
Архипелаг Новая Земля, остров Северный. Русская Гавань. Маяк
Архипелаг Новая Земля, остров Северный. Русская Гавань. Маяк.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Северный флот планирует провести в летний период нaвигации 2021 года экспедицию в районе архипелага Новая Земля. Об этом сообщили в пресс-службе флотa в субботу, 2 января.

Отмечается, что исследование Арктики продолжится совместно с Русским географическим обществом. Для этих целей в летний период нaвигации будут использовaться два судна вспомогательного флота.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в минувшем году завершилась третья совместная комплексная экспедиция Северного флота и РГО, проводимая в рамкaх историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди».

21 декабря президент РФ Владимир Путин подписал укaз, согласно которому Северный флот станет межвидовым стратегическим объединением, выполняющим задачи военного округа, начиная с 1 января.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
СФ
Похожие новости
24.10.2019
Проблемный "Гром-2019"
12.04.2019
"Тор-М2ДТ" – надежный щит для Северного флота
20.03.2018
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
12.05.2017
Россия демонстрирует свое новое оружие для севера (Aftenposten, Норвегия)
20.01.2015
Новый щит и новый меч
29.07.2014
День по-флотски
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 20:53
  • 8
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 04.01 19:51
  • 9
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
  • 04.01 19:46
  • 19
Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев
  • 04.01 18:38
  • 7
Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»
  • 04.01 17:51
  • 5
Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов
  • 04.01 16:35
  • 3
Сколько надводных кораблей получили ВМС НОАК в 2020 году. Рекорд по корветам проекта 056
  • 04.01 14:32
  • 2162
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.01 13:45
  • 2
Ударный арсенал. Чем порадуют российскую армию в 2021-м
  • 04.01 13:36
  • 2
В Латвии планируют выпускать армейские внедорожные самокаты
  • 04.01 12:05
  • 31
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 04.01 04:07
  • 90
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 04.01 01:59
  • 2
Нужны ли нам конвертопланы?
  • 03.01 23:02
  • 4
Россия хочет воевать быстро и автоматизирует управление войсками: враг делает, мы — дискутируем (Defense Express, Украина)
  • 03.01 18:53
  • 213
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 03.01 18:14
  • 99
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"