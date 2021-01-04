Роботы и танки: какое оружие получит армия России

В 2021 году российские военные могут получить «Сармат», «Циркон» и «Прометей»

В 2021 году продолжится процесс перевооружения российской армии. Принятие тех или иных образцов вооружения, военной и специальной техники, как правило, осуществляется закрытыми приказами Министерства обороны. «Газета.Ru» проанализировала, какое оружие может поступить в российскую армию в 2021-м и последующие годы.

За последние шесть лет Вооруженные силы РФ получили 57 военных космических спутников, 109 межконтинентальных ракет «Ярс», 108 баллистических ракет для подводных лодок, 3 подводно-ракетных крейсера «Борей», 7 современных подводных лодок и 161 надводный корабль, а также 17 ракетных комплексов береговой охраны «Бал» и «Бастион», более тысячи боевых самолетов и вертолетов, более 3,5 тыс. единиц бронетехники.

Было перевооружено 12 ракетных полков на комплекс «Ярс», 10 ракетных бригад на комплекс «Искандер», 20 зенитных ракетных полков вооружены ЗРК С-400.

При этом 13 авиационных полков получили модернизированные самолеты поколения 4 (МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ и Су-34), а три бригады армейской авиации и шесть вертолетных полков - вертолеты Ка-52 и Ми-28.

В наступающем году следует ожидать поступление на оснащение ВС РФ (начало массового поступления в войска) следующих образцов ВВТ.

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат»

В 2021 году на вооружение Ракетных войск стратегического назначения поступят новые межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 «Сармат». Эти тяжелые многоступенчатые жидкостные межконтинентальные ракеты заменят в РВСН комплексы стационарного базирования Р-36М2 «Воевода». Опытно-конструкторские работы по проекту «Сармат» начались в 2011 году.

Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

Благодаря практически неограниченной дальности стрельбы МБР «Сармат» сможет поражать цели в любых направлениях. Кроме того, ракета имеет короткий разгонный участок, что затрудняет ее перехват средствами ПРО вероятного противника на активном участке полета МБР.

«Сармат» будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО.

Дальность эффективного поражения объектов противника «Сарматом» составляет 18 тыс. км.

Стартовая масса ракеты - 208,1 т, масса полезной нагрузки - более 10 т, масса топлива - 178 т, длина ракеты - 35,5 м, диаметр - 3 м, тип боевой части - разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.

В настоящее время осуществляется подготовка к государственным летным испытаниям ракетного комплекса «Сармат». В 62-й ракетной Ужурской Краснознаменной дивизии имени 60-летия СССР (пункт постоянной дислокации - п. Солнечный (Ужур) Красноярского края) развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году.

В планах военного ведомства обустроить в следующем году в районе поселка Северо-Енисейский полигон для проведения летных испытаний ракетного комплекса «Сармат».

В настоящее время в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения находятся семь типов ракетных комплексов. Это комплексы как стационарного («Воевода», «Стилет», «Тополь-М», «Ярс»), так и мобильного («Тополь-М», «Тополь», «Ярс») базирования. В ближайшее время планируется провести переоснащение ракетных дивизий на комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс».

Гиперзвуковая ракета «Циркон»

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» (или 3M22) входит в состав комплекса 3К22 «Циркон». Данным изделием планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит».

Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (более 8 Махов) скорость полета как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран.

Основной целью «Циркона» являются надводные корабли противника разных классов от фрегатов до авианосцев, а также его наземные военные объекты в радиусе поражения. Скоростные характеристики «Циркона» (9800-11025 км/ч или 2700-3062 м/с) делают эту ракету недоступной для существующих систем ПРО противника. От такого изделия практически невозможно увернуться, невозможно также своевременно обнаружить ее пуск.

Стратегический бомбардировщик Ту-160М/М2

Ту-160М/М2 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Стратегический бомбардировщик будет комплектоваться полностью обновленным радиоэлектронным бортовым оборудованием и двигателями. Этот ракетоносец рассчитан на новые средства поражения большой дальности.

Ту-160М/М2 на десятилетия вперед будет составлять основу авиационных стратегических ядерных сил. В 2021 году состоится первый полет реактивного стратегического бомбардировщика Ту-160M.

Поддержание летной годности парка Ту-160 и производство Ту-160М2 требуют новых двигателей. АО «ОДК-Кузнецов» из Самары в августе 2014 года подписало контракт на производство двигателей НК-32 серии 2, возобновляя его после паузы в 25 лет.

Двигатель НК-32-02 был разработан в 1987 году, но его выпуск не осуществлялся из-за проблем с финансированием. Модернизация НК-32-02 коснулась лопаток компрессора и турбины, внутренней аэродинамики, а также внутреннего охлаждения.

Вследствие этого потребление керосина сократилось, а взлетная тяга в 25 т осталась неизменной. ОКБ Туполева заявляет, что в ходе испытаний с новыми двигателями и базовой нагрузкой (шесть крылатых ракет, то есть масса составляет 9 т) Ту-160 может преодолеть 13950 км, что на 1650 км больше стандартной версии. Сейчас двигатель для Ту-160М2 обозначается как НК-32-02М2.

23 октября 2014 года был одобрен проект модернизации системы управления и бортового оборудования строевых Ту-160 в вариант Ту-160М (изделие 70М). Новый Ту-160М2, весьма вероятно, оснащен тем же оборудованием.

Имеющаяся бортовая РЛС «Обзор-К» будет заменена на новую РЛС семейства «Новелла» НВ1.70, которой занимается АО «Заслон». Ульяновское КБП разрабатывает для Ту-160М новую кабину пилотов с ЖК-мониторами. На самолете будет также установлена навигационная система НО-70М с инерциальной системой БИНС-СП-1, системой астронавигации АНС-2009М, а также навигационный компьютер.

Среди других систем фигурируют навигационная РЛС ДИСС-021-70, приемник космической навигации А737ДП, автопилот АБСУ-200МТ и система связи С-505-70. Бортовой комплекс обороны «Редут-70М» является полностью новой разработкой, созданной специально для Ту-160М/М2. НИИ «Кулон» разрабатывает для этого самолета систему госопознавания БКР-70М.

Минобороны в 2021 году планирует приступить к государственным испытаниям модернизированного самолета Ту-160. Планируется, что серийные поставки в войска начнутся в 2023 году, а к 2027 году ВКС России получат уже десять этих машин.

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей»

ЗРС С-500 «Прометей» (или 55Р6М «Триумфатор-М») представляет собой новое - пятое - поколение системы, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Завершить создание ЗРСМ С-500 «Прометей» планируется в 2021 году.

«Прометей» является уникальным комплексом дальнего действия с возможностью высотного перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы.

ЗРС С-500 обладает дальностью стрельбы в 600 км. Система способна обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических целей, летящих со скоростью до 7 км/с, а также уничтожать боевые блоки гиперзвуковых крылатых ракет.

Истребитель 5-го поколения Су-57

Истребитель 5-го поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования.

В 2021 году в ВКС поступят четыре самолета этого типа. В дальнейшем темпы сдачи Су-57 военному ведомству возрастут вплоть до 15 машин в год.

В результате подписанный в 2019 году контракт на 76 Су-57 до 2028 года будет выполнен в срок. Поставки истребителей с двигателем второго этапа планируется начать в 2022 году.

Танк Т-14 «Армата»

Минобороны России может принять на вооружение танк Т-14 «Армата» - перспективный российский основной боевой танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».

Т-14 - первый в мире танк, реализующий в своем конструкторском замысле концепцию сетецентрической войны, где Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

«Армата» является «стелс-танком» с кардинальным снижением видимости в инфракрасном, радио- и магнитном диапазоне. Танк оборудован новым поколением комплекса активной защиты «Афганит».

Кроме того, на машине используется динамическое бронированием4-го поколения «Малахит», способное отражать с вероятностью более 95% выстрелы из ручных противотанковых гранатометов. «Малахит» также может разрушать современные бронебойные подкалиберные снаряды, пущенные даже в борт танка.

Многослойное металлокерамическое лобовое бронирование танка «Армата» эквивалентно одному метру гомогенной металлической брони, которое невозможно пробить существующими снарядами и противотанковыми ракетами.

Межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ»

В мае 2020 года войска получили первую партию межвидового артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция-СВ». В 2021 году количество 2С35, поставленных промышленностью в ВС РФ, резко возрастет.

Межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» - новейшее поколение самоходных орудий и по своим основным тактико-техническим характеристикам - скорострельности, дальности, точности стрельбы - превосходит современные отечественные и зарубежные аналоги. Основа огневой мощи 2С35 «Коалиции-СВ» - пушка калибра 152 мм со скоростью стрельбы более десяти выстрелов в минуту, что выше, чем у других артиллерийских систем. Одна из главных особенностей «Коалиции» - возможность дистанционного управления стрельбой, точность которой обеспечивает система автоматизированного управления процессами наведения оружия, выбора цели и навигации.

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка»

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 в сравнении с предыдущими разработками (ТОС-1(А) «Буратино»/«Солнцепек») получила колесное шасси («Урал-63706»), что значительно увеличило дальность хода, а также систему, значительно упростившую заряжение. Пусковая установка с 18 направляющими обеспечивает применение реактивных снарядов для ТОС-1(А).

Отличие данной машины от предыдущего поколения ТОС-1 и ТОС-1А заключается в том, что это достаточно автоматизированный образец вооружения. ТОС-2 оснащена навигационным оборудованием, то есть она способна работать с неподготовленных огневых позиций, автоматизированы системы наведения и управления огнем и разрабатывается новый боекомплект боеприпасов. Кроме того, тяжелая огнеметная система ТОС-2 оснащена механизированной системой загрузки боеприпасов. Машина имеет бронирование, которое защищает экипаж от пуль стрелкового оружия.

Боевой робот «Уран-9»

Государственные испытания российского робототехнического комплекса (РТК) «Уран-9» завершились в 2020 году. В настоящее время продолжается разработка ряда робототехнических платформ различных классов. Одновременно в целях формирования высокотехнологичных подразделений Сухопутных войск продолжаются работы по созданию наземных РТК тяжелого и среднего класса («Штурм» и «Соратник»).

Боевой робототехнический комплекс «Уран-9» предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков.

Его масса составляет 12 т. «Уран-9» оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А72, 7,62-мм пулеметом, реактивными огнеметами «Шмель-М» и комплексом управляемого вооружения «Атака» с противотанковыми ракетами.

Внедрение в войска и развитие теории их боевого использования будут способствовать изменению порядка и способов применения общевойсковых формирований при ведении боевых действий.

Михаил Ходаренок