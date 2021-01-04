Роботы и БПЛА сделают работу военных химиков безопасней

Для российских военных идет разработка многофункционального робототехнического комплекса радиационной, химической и биологической защиты МРК-РХБЗ, сообщили в Минобороны РФ.

«В состав многофункционального комплекса войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты», - говорится в сообщении.

Военные заявили, что робот будет предназначен для ведения радиационной, химической и биологической разведки на местности, ликвидации последствий применения противником оружием массового поражения в военное время.

«В мирное время данный комплекс возможно будет применить в случае возникновения аварий на РХБ-опасных объектах. Работа по созданию МРК-РХБЗ осуществляется предприятиями промышленности в рамках выполнения государственного оборонного заказа», - отмечается в сообщении.

Для Минобороны РФ разрабатывают ряд робототехнических комплексов, в том числе ударных. Российские военные, в том числе в операциях за рубежом, применяют робота-сапера «Уран-6».