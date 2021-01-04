Проверить готовность. В РФ пройдут крупные учения под руководством Путина

МОСКВА, 2 января/ Радио Sputnik. В 2021 году в России проведут крупномасштабные учения по гражданской обороне, они пройдут под руководством президента страны Владимира Путина, передает РИА Новости.

Как пояснили в пресс-службе главы МЧС РФ, прошедшие в Тверской области в октябре 2020 года Всероссийские учения по гражданской обороне, которые провели совместно с органами исполнительной власти всех уровней, стали подготовкой к масштабным учениям под руководством президента РФ Владимира Путина в 2021 году.

В частности, в ходе тренировки были отработаны вопросы оповещения и сбора руководящего состава, развертывания системы управления на всех уровнях. Прошла проверка готовности системы оповещения и информирования населения о порядке действий при различных угрозах, в том числе при воздушной и химической тревоге, радиационной опасности и угрозе катастрофического затопления.

Ранее радио Sputnik сообщало, что востоковед озвучила, что ожидать от 2021 года.