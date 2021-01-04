Для войск РХБЗ разрабатывают роботизированные комплексы с беспилотниками

Для войск радиационной, химической и биологической защиты разрабатывают новый многофункциональный робототехнический комплекс - сокращенно МРК-РХБЗ. Об этом в субботу сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Там уточнили, что в его состав войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты. Предполагается, что эта техническая новинка позволит армейским специалистам без угрозы для их жизни и здоровья более эффективно вести радиационную, химическую и биологическую разведку на местности, а также быстрее и тщательнее ликвидировать последствия применения противником оружия массового поражения в военное время.

Найдется новому комплексу применение и в мирной жизни. Так, МРК-РХБЗ планируют использовать в случае возникновения чрезвычайных происшествий или ликвидации последствий техногенных аварий на опасных объектах.

В Минобороны РФ отметили, что работу над новым многофункциональным робототехническим комплексом предприятия ОПК ведут в рамках государственного оборонного заказа.

Напомним, что робототехнические комплексы различного назначения уже активно используют в российской армии. К примеру, в прошлом году приняли на вооружение боевой роботизированный комплекс "Уран-9". Изначально он конструировался как робот-разведчик, истребитель танков и мобильное средство огневой поддержки пехоты. Отсюда - его боевые возможности. Этот комплекс способен поразить цель на дальности до 5 км в светлое время суток и на расстоянии 3 тысячи метров ночью. Броневик вооружен 30-мм автоматическая пушкой со скорострельностью 350-400 выстрелов в минуту и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, реактивными огнеметами "Шмель-М", а также четырьмя управляемыми противотанковыми ракетами "Атака".

В древнегреческой мифологии Уран - бога неба и первый владыка мира. Наш боевой робот "Уран-9" авторитетное американское издание The National Interest назвало "вестником будущего". Он применялся в боевых действиях в Сирии. Там же был задействован многофункциональный робот - сапер "Уран-6". Эту машину наши военные использовали при разминировании древней Пальмиры, городов Алеппо, Дэйр-эз-Зор, других населенных пунктов. Весит она под 6 тонн, оснащена четырьмя видеокамерами и достаточно проста в управлении. Руководит бронированным комплексом оператор с расстояния, гарантирующего безопасность даже при подрыве боеприпаса. "Уран" может и сам дистанционно выполнить такую операцию с помощью 30-мм автоматической пушки. Что гарантирует комплексу достаточно большой эксплуатационный срок. А еще робот-сапер оборудован различными тралами и выдерживает близкий взрыв до 60 килограммов тротила.

Но главное - что конструкторы установили на нем аппаратуру, позволяющую не просто находить и уничтожать все существующие виды боеприпасов, но и предварительно идентифицировать их. То есть, "Уран-6" отличит авиабомбу и от артиллерийского снаряда, и противотанковой мины. Военные утверждают, что ничего подобного в армии прежде не было, и только одна такая машина заменяет два десятка штатных саперов.

Для разминирования труднодоступных мест, например разрушенных зданий и завалов, наши саперы использовали в Сирии малогабаритный беспроводной досмотровый робот "Сфера". Он представляет собой небольшой шар, оснащенный четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, а также микрофоном и передатчиком. Этот робот передает картинку, обеспечивая операторам обзор в 360 градусов. Он сделан из прочных материалов, выдерживает падение с высоты до пяти метров, а встроенная система позиционирования автоматически принимает после заброса вертикальное положение. Управляется устройство с дистанционного пульта. Время работы "Сферы" с литий-ионным аккумулятором - не менее 20 минут на дальности около 50 метров. При диаметре 90 мм масса устройства не превышает 610 граммов. Для его хранения и транспортировки используется пыле- и влагозащищенный кейс.

А в боевом составе Военно-морского флота России скоро появится целая серия кораблей, оснащенных новейшей интегрированной системой поиска и уничтожения мин. Речь о тральщиках проекта 12700, на которые установят роботизированные комплексы "Александрит-ИСПУМ".

Тральщики - это корабли специального назначения, которые ищут и уничтожают в воде взрывные устройства и обеспечивают проход плавсредств через установленные в море минные заграждения. Для выполнения этих задач наш флот и оснащают судами проекта 12700 с перспективной роботизированной аппаратурой.

Работает система таким образом. Сначала самоходный аппарат "сканирует" водную поверхность и подводную среду. Полученная им информация интегрируется в расположенной на тральщике системе управления. После того, как в зоне поиска выявлен какой-то объект, туда направляют самоходный комплекс с камерой. У него есть своя гидролокация, гидроакустика и автономное освещение. Полученные сведения выводятся на экран командира боевой части. Если найдена мина, аппарат применяет спецсредства для ее уничтожения.

Юрий Гаврилов