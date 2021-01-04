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Российская газета

В 2021 году корабли Северного флота обеспечат присутствие в Мировом океане

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Боевые корабли Северного флота в 2021 году продолжат выполнять задачи по обеспечению военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана.

Несколько экипажей уже встретили наступивший год вдали от дома - в Атлантическом океане и морях Северного Ледовитого океана. Об этом сообщил командующий Северным флотом адмирал Герой России Александр Моисеев, которого цитирует пресс-служба СФ.

Командующий добавил, что в 2020 году экипажи побывали в более 30 дальних походах в оперативно-важных районах Мирового океана. Они зашли с деловыми визитами в порты 12 иностранных государств.

Кроме того, впервые в современной истории Военно-морского флота России корабли и суда Северного флота прошли севернее архипелагов Новосибирские острова, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа. Военные моряки пересекли 82-ю параллель.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
СФ
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