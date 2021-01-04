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ТАСС

В России разрабатывается робот РХБ-защиты

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Военнослужащий подразделения РХБЗ
Военнослужащий подразделения РХБЗ.
Источник изображения: © Константин Морозов/ТАСС

Как сообщили в Минобороны, он будет способен выполнять весь комплекс работ по ведению радиационной, химической и биологической разведки

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Многофункциональный робототехнический комплекс радиационной, химической и биологической защиты МРК-РХБЗ разрабатывается в России в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В состав многофункционального комплекса войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты", - рассказали в ведомстве.

Робот будет способен выполнять весь комплекс работ по ведению радиационной, химической и биологической разведки. Также он будет участвовать в ликвидации последствий применения противником оружием массового поражения в военное время. В мирное время данный комплекс можно будет применить в случае возникновения аварий на РХБ опасных объектах.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Робот
РТК
ЯО
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