В России разрабатывается робот РХБ-защиты

Как сообщили в Минобороны, он будет способен выполнять весь комплекс работ по ведению радиационной, химической и биологической разведки

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Многофункциональный робототехнический комплекс радиационной, химической и биологической защиты МРК-РХБЗ разрабатывается в России в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В состав многофункционального комплекса войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты", - рассказали в ведомстве.

Робот будет способен выполнять весь комплекс работ по ведению радиационной, химической и биологической разведки. Также он будет участвовать в ликвидации последствий применения противником оружием массового поражения в военное время. В мирное время данный комплекс можно будет применить в случае возникновения аварий на РХБ опасных объектах.