Северный флот РФ анонсирует дальние походы кораблей в новом году

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС - Корабли Северного флота России в 2021 году совершат походы в важные районы Мирового океана, сообщил командующий флотом Александр Моисеев.

"Новый 2021 год несколько экипажей подводных лодок, боевых кораблей и судов обеспечения встретили вдали от родных берегов - в Атлантическом океане, морях Северного Ледовитого океана", - сказал Моисеев, которого цитирует пресс-служба Северного флота.

"В 2021 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана", - заявил Моисеев.

По его словам, в 2020 году Северный флот выполнил более 30 дальних походов в оперативно важные районы Мирового океана, корабли и суда осуществили 16 визитов и деловых заходов в порты 12-ти государств.

С 1 января 2021 года Северный флот России получил статус военного округа.