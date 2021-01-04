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Интерфакс-АВН

Иран вскоре намерен повысить уровень обогащения урана до 20%

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Иранская ядерная программа
Иранская ядерная программа.
Источник изображения: www.project-syndicate.org

Дубай. 2 января. ИНТЕРФАКС - Уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо вскоре планируется довести до 20%, сообщает в субботу агентство Associated Press.

"Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что в соответствии с законодательным актом, принятым недавно парламентом страны, иранское Агентство по атомной энергии намерено довести уровень обогащения урана на объекте в Фордо до 20%", - приводит агентство выдержки из заявления международной организации.

Глава иранского Агентства по атомной энергии Али Акбар Салехи заявил в свою очередь, что для начала процесса обогащения урана до 20-процентного уровня природный уран в центрифугах, расположенных на объекте в Фордо, должен быть заменен на материал, уже обогащенный до 4%.

По его словам, "это должно быть сделано под наблюдением МАГАТЭ".

"Мы готовы к этому и начнем производство (урана, обогащенного на 20%) настолько скоро, насколько это возможно", - отметил Салехи.

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