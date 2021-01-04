"Ничтожно": Трамп осудил принятие оборонного бюджета в обход вето

Трамп раскритиковал сенат за решение по оборонному бюджету на 2021 год

Республиканцы упустили возможность отмены раздела 230 закона о телекоммуникациях в США, который защищает интернет-платформы от юридической ответственности за модерирование контента пользователей. Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп. Глава Белого дома заявил, что его однопартийцы поступили "ничтожно", раз согласились на принятие оборонного бюджета, на который он ранее наложил вето.

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал решение сената США, который преодолел президентское вето и принял оборонный бюджет на следующий год.

"Наш республиканский сенат только что упустил возможность избавиться от раздела 230, который предоставляет неограниченные полномочия крупнейшим технологическим компаниям. Ничтожно!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Глава Белого дома настаивал, чтобы раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года был удален, так как он защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

Вместе с тем Трамп выразил свое недовольство из-за того, что сенат не принял законопроект об увеличении прямых выплат американцам с $600 до $2 тыс. по стимулированию национальной экономики в условиях пандемии. Ранее этот документ был утвержден палатой представителей конгресса.

"Теперь они хотят дать людям, разоренным китайским вирусом (так Трамп называет новый коронавирус - прим. "Газета.Ru"), $600, а не $2 тыс., в которых они так отчаянно нуждаются. Нечестно и неумно!" - уверен глава государства.

В конце декабря Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, который предусматривал выплаты гражданам в размере $600. Пакет мер стимулирования экономики в связи с пандемией рассчитан на $900 млрд. но впоследствии президент США стал настаивать на том, чтобы американские конгрессмены повысили прямые выплаты до $2 тыс.

Что касается оборонного бюджета, ранее Трамп наложил на него вето, хотя документ рассчитан на год, начиная с 1 октября 2020 года. Он заявил, что оборонный бюджет в нынешнем виде является «подарком Китаю и России". Свое вето глава Белого дома наложил уже после того, как в декабре обе палаты конгресса одобрили этот проект - законодатели в большинстве своем проголосовали «за» документ.

Согласно ему, власти страны должны выделить $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона, а также на реализацию программ в сфере обороны и безопасности, которые организует Министерство энергетики США.

Этот оборонный бюджет, как и предыдущий, предусматривает также санкции. В частности, там прописаны положения об ужесточении ограничений в отношении российских газовых проектов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток».

В нынешнем оборонном бюджете прописаны рестрикции, которые будут вводиться против компаний, содействующих продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов. Кроме того, под санкции попадут организации, которые предоставляют участникам проекта страхование и перестрахование, а также услуги или помещения для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

В документе прописаны санкции не только против России, но и против Турции. Американские власти приняли такое решение из-за того, что Анкара ранее купила у Москвы ЗРС С-400. Так, президент США должен ввести «пять и более санкций» против турецких чиновников, которые участвовали в покупке российского оружия.

Но Трамп больше всего был недоволен именно статьей 230 закона о телекоммуникациях. Он хотел, чтобы ее отменили, введя таким образом ответственность интернет-компаний за модерирование пользовательского контента, размещенного на их платформах.

Кроме того, Трампу не понравились положения, которые могут помешать выводу американских войск из Афганистана и Германии.

Тем не менее, несмотря на недовольство главы государства, конгрессмены приняли оборонный бюджет в изначальном виде. За обход президентского запрета высказались более 80 сенаторов - как демократов, так и республиканцев.

Ангелина Мильченко