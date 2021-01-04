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РИА Новости

Учения по гражданской обороне пройдут в 2021 году под руководством Путина

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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Крупномасштабные учения по гражданской обороне планируется провести в России в 2021 году под руководством президента РФ Владимира Путина.

В октябре 2020 года в стране прошли Всероссийские учения по гражданской обороне совместно с органами исполнительной власти всех уровней. В ходе тренировки были отработаны вопросы оповещения и сбора руководящего состава, развертывания системы управления на всех уровнях, оповещения и информирования населения о порядке действий при различных угрозах, в том числе при воздушной и химической тревоге, радиационной опасности и угрозе катастрофического затопления. Главная площадка учений была развернута на территории Тверской области.

"Это подготовка к масштабным учениям под руководством президента РФ Владимира Путина в 2021 году", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, цитируя главу ведомства Евгения Зиничева.
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Путин Владимир
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2020-й год
Военные учения
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