Учения по гражданской обороне пройдут в 2021 году под руководством Путина

Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Крупномасштабные учения по гражданской обороне планируется провести в России в 2021 году под руководством президента РФ Владимира Путина.

В октябре 2020 года в стране прошли Всероссийские учения по гражданской обороне совместно с органами исполнительной власти всех уровней. В ходе тренировки были отработаны вопросы оповещения и сбора руководящего состава, развертывания системы управления на всех уровнях, оповещения и информирования населения о порядке действий при различных угрозах, в том числе при воздушной и химической тревоге, радиационной опасности и угрозе катастрофического затопления. Главная площадка учений была развернута на территории Тверской области.

"Это подготовка к масштабным учениям под руководством президента РФ Владимира Путина в 2021 году", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, цитируя главу ведомства Евгения Зиничева.