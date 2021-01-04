Британский посол мечтает, что COVID-19 задвинет Китай и Россию на задворки истории

Китай и Россия не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. Об этом заявила посол Великобритании в США Карен Пирс. В интервью телеканалу Bloomberg Пирс отметила, что Великобритании и США необходимо тесно сотрудничать, чтобы противостоять стратегическому вызову со стороны Китая и России на фоне восстановления от пандемии.

Британский дипломат призвала продемонстрировать способность открытых обществ к процветанию, сообщает «Голос Америки».

Пирс подчеркнула риск того, что «Китай может задать правила будущего технологического развития в таких областях, как искусственный интеллект». При этом она сравнила это с распространением ядерных технологий в 1950-х годах.

«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика», - сказала дипломат, добавив, что это было бы «слишком авторитарно», а новые технологии должны приносить пользу «открытым рынкам».

«Второй серьезный вызов — это стратегическая конкуренция со стороны России и Китая, особенно Китая, - отметила Пирс. - Нам нужно снова сделать все правильно, чтобы открытые общества процветали и восстанавливались после пандемии».