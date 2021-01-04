На учениях «Запад-2021» будут отрабатываться современные методы ведения боевых действий

Особое внимание на стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Запад-2021» будет уделено борьбе с крылатыми ракетами и беспилотниками, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«В ходе проведения СКШУ «Запад-2021» особое внимание планируется уделить борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на условного противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, быстрому переходу от одного вида боевых действий к другому и созданию сложной, динамичной обстановки», - сказали в округе.

Также будут отработаны самостоятельные боевые действия подразделений в отрыве от главных сил, проведение глубоких рейдов, охватов и обходов.

В стратегических учениях «Запад-2021» будут задействованы воинские части общевойсковой армии ЗВО. В рамках подготовки к главному мероприятию года будут проведены внезапные проверки соединений и воинских частей округа. Будут отработаны практические действия подразделений по их переброске на значительные расстояния комбинированным способом. Особое внимание в ходе проверок уделят вопросам организации управления подразделениями с применением средств автоматизации.