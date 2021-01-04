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Эпидемия коронавируса ударила по F-35

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пентагон решил отложить полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок, сообщает Bloomberg. Ведомство еще не готово указать, когда они будут готовы к проведению боевых испытаний, которые переносились с 2017 года.

Испытания были намечены на декабрь 2020 года, а решение о массовом производстве должно было быть принято не позднее марта. По словам пресс-секретаря замглавы Пентагона Эллен Лорд, причиной отмены стали «технические проблемы и влияние Covid-19». 

Новую дату назначат, исходя из независимой технической экспертизы.

После проведения тестирования потребуется еще два-три месяца, чтобы проанализировать данные, а затем составить окончательный отчет для Пентагона и Конгресса.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Проекты
2020-й год
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