Эпидемия коронавируса ударила по F-35

Пентагон решил отложить полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок, сообщает Bloomberg. Ведомство еще не готово указать, когда они будут готовы к проведению боевых испытаний, которые переносились с 2017 года.

Испытания были намечены на декабрь 2020 года, а решение о массовом производстве должно было быть принято не позднее марта. По словам пресс-секретаря замглавы Пентагона Эллен Лорд, причиной отмены стали «технические проблемы и влияние Covid-19».

Новую дату назначат, исходя из независимой технической экспертизы.

После проведения тестирования потребуется еще два-три месяца, чтобы проанализировать данные, а затем составить окончательный отчет для Пентагона и Конгресса.