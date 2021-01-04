Производство F-35 отложено на неопределенный срок

Пентагон отложил массовое производство истребителей пятого поколения F-35 Lightning II из-за "технических проблем и влияния COVID-19". Также заморожено проведение боевых испытаний самолета - они переносятся с 2017 года, пишет Bloomberg.

Ранее испытания планировалось провести в декабре 2020 года, а решение о массовом производстве истребителя должны были принять не позднее марта 2021-го. Речь идет о программе сборки более 3,2 тысячи F-35 различных модификаций как для нужд армии США, так и для иностранных заказчиков.

Мелкосерийное производство Lightning II началось в 2010 году, собрано более 600 машин. Планами закупок предусмотрены поставки 3494 F-35 для американских военных и за рубеж. Несмотря на удачный маркетинг, проект преследуют технические проблемы: сбои бортового программного обеспечения, невозможность использовать авиапушку и поражать движущиеся цели на земле, преждевременное разрушение планера из-за усталости материалов и другие.

Антон Валагин