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Интерфакс-АВН

Российская военная база в Таджикистане усилена вертолетами и бронетехникой

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МТО-УБ1
Мастерская технического обслуживания МТО-УБ1.
Источник изображения: sdelanounas.ru

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС - Российская военная база в Таджикистане получила в прошлом году около 20 единиц новой и модернизированной техники, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"По плану оснащения войск в соединение были поставлены транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, автомобиль специального назначения "Тигр", новейший санитарный бронеавтомобиль "Линза", мастерские технического обслуживания МТО-УБ1 на базе высокопроходимого автомобиля "Урал", а также техника тыла", - говорится в сообщении ЦВО.

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Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
БМП-2
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