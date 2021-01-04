Российская военная база в Таджикистане усилена вертолетами и бронетехникой

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС - Российская военная база в Таджикистане получила в прошлом году около 20 единиц новой и модернизированной техники, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"По плану оснащения войск в соединение были поставлены транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, автомобиль специального назначения "Тигр", новейший санитарный бронеавтомобиль "Линза", мастерские технического обслуживания МТО-УБ1 на базе высокопроходимого автомобиля "Урал", а также техника тыла", - говорится в сообщении ЦВО.