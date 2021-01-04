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Интерфакс-АВН

Танк "Армата" в этом году может начать серийно поступать в российскую армию

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Танк Т-14 "Армата" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области
Танк Т-14 "Армата" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС - Бронетехника нового поколения на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в этом году, как ожидается, начнется серийно поступать в Вооруженные силы России.

Начало серийных поставок в 2021 году "Арматы" ранее анонсировали глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Серийные поставки танка Т-14 на платформе "Армата" начнутся в 2021 году. Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире. В перспективе эта машина будет новым основным танком российской армии", - заявил Чемезов журналистам 7 декабря.

"Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года (2021 года) в рамках того контракта, который был подписан", - сказал ранее Мантуров.

Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) разработал тяжелую гусеничную платформу "Армата". На ее базе создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника на платформе "Армата" проходит испытания.

Ранее Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), сказал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

В УВЗ ранее заявляли, что танк Т-14 "Армата" тестировался в беспилотном режиме.

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-15
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Чемезов Сергей
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