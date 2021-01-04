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Известия.ru

На учениях «Запад-2021» военные будут противостоять беспилотникам

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

На российско-белорусских стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Запад-2021» военные будут бороться с крылатыми ракетами и беспилотниками, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) 2 января.

Подчеркивается, что в учениях будут задействованы воинские части общевойсковой армии округа.

«В ходе проведения СКШУ «Запад-2021» особое внимание планируется уделить борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на условного противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, быстрому переходу от одного вида боевых действий к другому и созданию сложной, динамичной обстановки», — говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в сообщении, будут отработаны самостоятельные боевые действия подразделений в отрыве от главных сил, проведение глубоких рейдов, охватов и обходов.

В рамках подготовки к мероприятию, в воинских частях и соединениях округа будут проведены внезапные проверки, отработаны практические действия подразделений по их переброске на значительные расстояния комбинированным способом.

Особое внимание в ходе проверок уделят вопросам организации управления подразделениями с применением средств автоматизации.

В прошлом году в воинских частях общевойсковой армии ЗВО было проведено около 30 внезапных проверок боевой готовности и боеспособности объединений, соединений и воинских частей, уточняет пресс-служба округа.

Проведение российско-белорусских стратегических учений «Запад-2021», направленных на укрепление военной безопасности Союзного государства, запланировано на сентябрь 2021 года. План учений был утвержден в октябре 2020 года на совместной российско-белорусской коллегии военных ведомств двух стран.

В минобороны Белоруссии заявили, что учения «Запад-2021» станут ключевым мероприятием следующего года и пройдут на территории республики.

Ранее, в декабре, стало известно о проведении совместных учений ВМФ России со странами НАТО — это событие произойдет впервые за 10 лет. Маневры «АМАН-2021» пройдут в феврале в водах у берегов Пакистана.

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