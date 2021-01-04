На учениях "Запад-2021" военные будут бороться с крылатыми ракетами и беспилотниками

Также будут отработаны самостоятельные боевые действия подразделений в отрыве от главных сил, проведение глубоких рейдов, охватов и обходов

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Особое внимание на стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) "Запад-2021" будет уделено борьбе с крылатыми ракетами и беспилотниками, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"В ходе проведения СКШУ "Запад-2021" особое внимание планируется уделить борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на условного противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, быстрому переходу от одного вида боевых действий к другому и созданию сложной, динамичной обстановки", - сказали в округе.

Также будут отработаны самостоятельные боевые действия подразделений в отрыве от главных сил, проведение глубоких рейдов, охватов и обходов.

В стратегических учениях "Запад-2021" будут задействованы воинские части общевойсковой армии ЗВО. В рамках подготовки к главному мероприятию года будут проведены внезапные проверки соединений и воинских частей округа. Будут отработаны практические действия подразделений по их переброске на значительные расстояния комбинированным способом. Особое внимание в ходе проверок уделят вопросам организации управления подразделениями с применением средств автоматизации.

Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства, пройдут в сентябре 2021 года. План учений был утвержден в октябре 2020 года на совместной российско-белорусской коллегии военных ведомств двух стран.