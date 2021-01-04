Космические войска России отследили более 80 пусков ракет в 2020 году

Российская система предупреждения о ракетном нападении состоит из двух эшелонов: космического и наземного

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Космические войска России в 2020 году отследили более 80 пусков иностранных и отечественных ракет. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В рамках несения боевого дежурства в 2020 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 80 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - сказали в ведомстве.

Российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника "Тундра", и наземного, состоящего из сети станций типа "Воронеж", охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы - в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.

Модернизация пункта управления космического эшелона СПРН

В Минобороны также сообщили, что специалисты провели полную модернизацию пункта управления космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

"В рамках совершенствования космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении проведена полная модернизация пункта управления космического эшелона СПРН", - сказали в ведомстве.

В 2020 году был завершен второй этап развертывания орбитальной группировки Единой космической системы, которая станет основой космического эшелона СПРН. Спутниковая система позволит снизить время обнаружения пусков баллистических ракет и повысить оперативность информации о ракетных угрозах.

Кроме того, как отметили в Минобороны РФ, продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций в Мурманской области. В 2021 году планируется завершить строительство РЛС "Воронеж" в Республике Коми.

В настоящее время семь РЛС "Воронеж" развернуты на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областей, Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев. Они несут боевое дежурство по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений в зонах ответственности.

Единая космическая система

В мае 2020 года был запущен четвертый космический аппарат "Купол", который завершил второй этап развертывания орбитальной группировки ЕКС.

В августе гендиректор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Озар сообщил, что единая космическая система "Купол" для контроля пусков баллистических ракет, созданная для Минобороны РФ, доведена до минимального штатного состава.

Российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника "Тундра", и наземного, состоящего из сети станций типа "Воронеж", охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы - в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.

В июне 2020 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что спутники "Тундра" оборудованы инфракрасными приборами нового поколения, позволяющими с высокой точностью фиксировать запуски ракет на фоне земной поверхности, и способны отслеживать траектории полета баллистических ракет и в автоматическом режиме прогнозировать зоны падения их боевых блоков. Ранее другой источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что всего в рамках системы "Купол" должны быть задействованы девять новых аппаратов.