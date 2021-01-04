Войти
ТАСС

Космические войска России отследили более 80 пусков ракет в 2020 году

809
0
0
СПРН России
Радиолокационные средства наземного эшелона СПРН России.
Источник изображения: www.belvpo.com

Российская система предупреждения о ракетном нападении состоит из двух эшелонов: космического и наземного

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Космические войска России в 2020 году отследили более 80 пусков иностранных и отечественных ракет. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В рамках несения боевого дежурства в 2020 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 80 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - сказали в ведомстве.

Российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника "Тундра", и наземного, состоящего из сети станций типа "Воронеж", охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы - в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.

Модернизация пункта управления космического эшелона СПРН

В Минобороны также сообщили, что специалисты провели полную модернизацию пункта управления космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

"В рамках совершенствования космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении проведена полная модернизация пункта управления космического эшелона СПРН", - сказали в ведомстве.

В 2020 году был завершен второй этап развертывания орбитальной группировки Единой космической системы, которая станет основой космического эшелона СПРН. Спутниковая система позволит снизить время обнаружения пусков баллистических ракет и повысить оперативность информации о ракетных угрозах.

Кроме того, как отметили в Минобороны РФ, продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций в Мурманской области. В 2021 году планируется завершить строительство РЛС "Воронеж" в Республике Коми.

В настоящее время семь РЛС "Воронеж" развернуты на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областей, Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев. Они несут боевое дежурство по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений в зонах ответственности.

Единая космическая система

В мае 2020 года был запущен четвертый космический аппарат "Купол", который завершил второй этап развертывания орбитальной группировки ЕКС.

В августе гендиректор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Озар сообщил, что единая космическая система "Купол" для контроля пусков баллистических ракет, созданная для Минобороны РФ, доведена до минимального штатного состава.

Российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника "Тундра", и наземного, состоящего из сети станций типа "Воронеж", охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы - в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.

В июне 2020 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что спутники "Тундра" оборудованы инфракрасными приборами нового поколения, позволяющими с высокой точностью фиксировать запуски ракет на фоне земной поверхности, и способны отслеживать траектории полета баллистических ракет и в автоматическом режиме прогнозировать зоны падения их боевых блоков. Ранее другой источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что всего в рамках системы "Купол" должны быть задействованы девять новых аппаратов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
77Я6 Воронеж
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
СККП
СПРН
Похожие новости
04.01.2021
Минобороны РФ сообщило о модернизации пункта управления космическим эшелоном системы предупреждения о пусках ракет
05.10.2020
ВКС России отследили более 60 пусков баллистических ракет за 2020 год
07.06.2017
Закрыть "горбачевскую брешь": на что способен новый радар "Воронеж-ДМ"
15.12.2014
Противоракетная и противовоздушная оборона России будет лучшей в мире
31.10.2012
О новом облике Вооруженных Сил — часть I
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 20:53
  • 8
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 04.01 19:51
  • 9
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
  • 04.01 19:46
  • 19
Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев
  • 04.01 18:38
  • 7
Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»
  • 04.01 17:51
  • 5
Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов
  • 04.01 16:35
  • 3
Сколько надводных кораблей получили ВМС НОАК в 2020 году. Рекорд по корветам проекта 056
  • 04.01 14:32
  • 2162
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.01 13:45
  • 2
Ударный арсенал. Чем порадуют российскую армию в 2021-м
  • 04.01 13:36
  • 2
В Латвии планируют выпускать армейские внедорожные самокаты
  • 04.01 12:05
  • 31
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 04.01 04:07
  • 90
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 04.01 01:59
  • 2
Нужны ли нам конвертопланы?
  • 03.01 23:02
  • 4
Россия хочет воевать быстро и автоматизирует управление войсками: враг делает, мы — дискутируем (Defense Express, Украина)
  • 03.01 18:53
  • 213
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 03.01 18:14
  • 99
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"