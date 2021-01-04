В Коми достроят радиолокационную станцию "Воронеж"

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Радиолокационная станция (РЛС) "Воронеж" российской системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году, сообщили в Минобороны РФ.

РЛС "Воронеж" составляют основу радиолокационных средств наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении.

"В этом году планируется завершить строительство РЛС "Воронеж" в республике Коми", - говорится в сообщении военного ведомства.

Сейчас боевое дежурство несут семь таких станций - на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областей и Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев. Идет строительство новой радиолокационной станции в Мурманской области.