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РИА Новости

В Коми достроят радиолокационную станцию "Воронеж"

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Радиолокационная станция "Воронеж" в Калининградской области
Радиолокационная станция "Воронеж" в Калининградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Радиолокационная станция (РЛС) "Воронеж" российской системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году, сообщили в Минобороны РФ.

РЛС "Воронеж" составляют основу радиолокационных средств наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении.

"В этом году планируется завершить строительство РЛС "Воронеж" в республике Коми", - говорится в сообщении военного ведомства.

Сейчас боевое дежурство несут семь таких станций - на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областей и Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев. Идет строительство новой радиолокационной станции в Мурманской области.

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Страны
Россия
Продукция
77Я6 Воронеж
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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