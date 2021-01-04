Испытания автономной экспериментальной робототехнической колесной платформы «Маркер»

Как сообщил 30 декабря 2020 года российский Фонд перспективных исследований, экспериментальная робототехническая колесная платформа "Маркер" в полностью автономном режиме преодолела отрезок пути протяженностью в 30 километров. Тесты проводились в Челябинской области.

Опытный образец экспериментальной робототехнической колесной (6х6) платформы "Маркер" во время испытаний в полностью автономном режиме в Челябинской области, 2020 год (с) Фонд перспективных исследований

Маршрут движения машины был проложен через неподготовленную территорию - лесостепь со снежным покровом. Система автономного управления движением платформы, получив маршрутное задание с координатами заданной точки, обеспечила прибытие платформы к финишу через полтора часа, опираясь на данные системы технического зрения построенной на новых нейросетевых алгоритмах. Система автономного управления движением платформы обеспечивает автономную прокладку и корректировку маршрута движения при возникновении препятствий - деревьев, подъемов, оврагов, кустарника и др.

Технические характеристики платформы обеспечивают возможность автономного функционирования до 48 часов на дорогах с твердым покрытием и до 24 часов по пересеченной местности. В рамках следующих тестов платформе "Маркер" предстоит преодолеть отрезки пути в 50, 100 и 200 километров.

Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" разработана в рамках проекта Фонда перспективных исследований, стартовавшего в 2018 году. Цель проекта - создание и проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники.

Со стороны bmpd напомним, что проект экспериментальной робототехнической платформы "Маркер" реализуется с марта 2018 года Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника". На первом этапе отрабатывались два опытных образца гусеничных платформ. Сообщалось, что "работа предусматривает два типа платформ: гусеничные и колесные. Для отработки технологий будут изготавливаться пять робототехнических комплексов".

С применением платформы отрабатываются технологии автоматической прокладки маршрута и автономного управления движением в условиях городской застройки и на пересеченной местности. При движении платформы ее функциональные системы в автоматическом режиме вносят корректировки в маршрут с учетом выявленных сенсорами стационарных и подвижных препятствий.

Автономность платформ обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется самыми современными нейросетевыми алгоритмами. Платформа получает полную осведомленность об окружающем пространстве на удалении более ста метров, что дает возможность своевременно корректировать движение под контролем оператора без его непосредственного вмешательства.