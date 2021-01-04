Оригинал взят у коллеги dambiev в Сколько надводных кораблей получили ВМС НОАК в 2020 году. Рекорд по корветам проекта 056

Перспективы корабельного состава ВМС НОАК на 2021 год.

В 2020 году ВМС НОАК пополнились 24 надводными кораблями различных классов. В этом году военное кораблестроение КНР установило своеобразный рекорд по переданным флоту корветам проекта 056 - 15 единиц.

10 января 2020 года на военно-морской базе в Гуанчжоу прошла торжественная церемония ввода в состав Южного флота ВМС НОАК двух корветов проекта 056А Ганьчжоу (бортовой номер 620) и "Панчжихуа" (бортовой номер 621).

12 января 2020 года на военно-морской базе Восточного флота ВМС НОАК в Чжоушане прошла церемония ввода в состав китайского военно-морского флота первого модернизированного эсминца проекта 052DG Zibo (淄博 , Цзыбо, бортовой номер 156) - аналога американских эсминцев с Aegis.

12 января 2020 года на главной военно-морской базе Северного флота ВМС НОАК в Цинадо прошла торжественная церемония ввода в состав китайского военно-морского флота первого эсминца проекта 055 Nanchang ( 南昌 , "Наньчан", бортовой номер "101").

Два эсминца УРО проекта 052DL "Цицикар" и "Таншань" / 齐齐哈尔, 唐山 (бортовые номера 121, 122) с удлиненной вертолетной площадкой и модернизированным радиолокационным вооружением вошли в состав Северного флота ВМС НОАК в середине 2020 года.

Корвет проекта 056А 六安 / "Луань" (бортовой номер 611). Принят в состав Восточного флота ВМС НОАК в январе 2020 года.

Корвет проекта 056А 聊城 / "Ляочэн" (бортовой номер 608) вошел в состав Восточного флота ВМС НОАК в январе 2020 года.

Корвет проекта 056 孝感 / "Сяогань" (бортовой номер 615) Вошел в состав Восточного флота ВМС НОАК в начале этого года.

Корвет проекта 056 Тайянь"/ 泰安 (бортовой номер 616). Принят в состав Восточного флота ВМС НОАК в начале этого года.

Корвет проекта 056 "Эньши"/ 恩施 (бортовой номер 627). Принят в состав Южного флота ВМС НОАК в середине этого года.

Корвет проекта 056 "Чжанцзякоу" / 张家口 (бортовой номер 605). Принят в состав Северного флота ВМС НОАК в середине этого года.

Корвет проекта 056 "Цзиньдэчжэнь" / 景德镇 (бортовой номер 617). Принят в состав Восточного флота ВМС НОАК в июне 2020 года.

Корвет проекта 056 "Гуанъань" / 广安 (бортовой номер 622). Принят в состав Южного флота ВМС НОАК в августе 2020 года.

Корвет проекта 056 "Юнчжоу" / 永州 (бортовой номер 628). Принят в состав Южного флота ВМС НОАК в середине 2020 года.

Корвет проекта 056 "Муданьцзян" / 牡丹江 (бортовой номер 604). Вошел в состав Северного флота ВМС НОАК в середине 2020 года.

Корвет проекта 056 "Суйчжоу" / 随州 (бортовой номер 624). Вошел в состав Южного флота ВМС НОАК в середине 2020 года/

Корветы проекта 056 "Сунъюань" и "Пиндиншань" / 松原, 平顶山 (бортовые номера 602, 600). Вошли в состав Северного флота ВМС НОАК в середине 2020 года.

В июле 2020 года в состав Восточного флота ВМС НОАК вошел седьмой по счету десантный вертолетный корабль-док (ДВКД) "Симиншань"/ 四明山 проекта 071 (бортовой номер 986).

В октябре 2020 года в состав Южного флота ВМС НОАК вошел восьмой по счету десантный вертолетный корабль-док (ДВКД) "Циляньшань"/ 祁连山 проекта 071 (бортовой номер 985).

Двенадцатый по счету тральщик искатель мин проекта 082II, построенный для ВМС НОАК на судостроительной верфи Guangzhou Huangpu Shipbuiding Сompany в Гуанчжоу вошел в состав Южного флота ВМС НОАК в ноябре 2020 года.

В декабре 2020 года состав Южного флота ВМС НОАК введены два госпитальных судна нового проекта 919. Новые госпитальные корабли "Южная медицина 12" и "Южная медицина 13" построены на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group в Шанхае и имеют водоизмещение 6000 тонн. Сообщается, что новые корабли будут нести службу в составе Южного флота ВМС НОАК, в операционную зону которого входят спорные рифы в архипелаге Спратли и Парасельские острова.