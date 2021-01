SpaceX попытается поймать первую ступень Starship стрелой башни обслуживания

Компания SpaceX протестирует новый способ посадки первой ступени будущей ракеты Starship — после торможения двигателями она будет не приземляться на посадочную площадку, а зацепляться аэродинамическими рулями за стрелу башни обслуживания, рассказал глава SpaceX Илон Маск. Это позволит облегчить конструкцию ступени и даст возможность быстро вернуть ее на стартовую площадку, что, по словам Маска, в будущем может снизить время между запусками одной и той же ракеты до часа.

Starship — перспективная сверхтяжелая ракета SpaceX, которая заменит используемые компанией сейчас Falcon 9 и Falcon Heavy. В отличие от этих двух ракет, Starship будет не частично, а полностью многоразовой, поскольку после запуска на космодром или плавучую платформу будет возвращаться как первая, так и, при необходимости, вторая ступень. За несколько лет проект претерпел множество изменений, но в каждой его итерации предполагалось, что обе ступени будут использовать проверенную на ракетах Falcon схему с реактивной посадкой на встроенные в ракету опоры. Единственным отличием была последовательность посадки второй ступени, которую компания недавно продемонстрировала во время первого высотного испытания прототипа Starship SN8 — вторая ступень снижается в горизонтальном положении и прямо перед посадкой разворачивается, чтобы сесть вертикально.

Глава SpaceX Илон Маск рассказал в твиттере, что инженеры компании внесли в проект еще одно изменение, касающееся посадки. Согласно новым планам, компания протестирует посадку первой ступени не на посадочную площадку, а на стрелу башни обслуживания. Предполагается, что ракета погасит скорость двигателями и зацепится за стрелу (по-видимому, модифицированную) аэродинамическими рулями, помогающими управлять посадкой при снижении с большой высоты. Пользователь твиттера smallstars опубликовал визуализацию того, как может выглядеть такая посадка.

Ever since @elonmusk nonchalantly commented on our booster landing that they would "try to catch the booster with the tower", @ErcXspace and I have been debating a few different solutions for a catching mechanism. This one is my favorite so far pic.twitter.com/SzFsH40pxV