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SpaceX попытается поймать первую ступень Starship стрелой башни обслуживания

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Первая ступень ракеты Starship
Первая ступень ракеты Starship.
Источник изображения: SpaceX

Компания SpaceX протестирует новый способ посадки первой ступени будущей ракеты Starship — после торможения двигателями она будет не приземляться на посадочную площадку, а зацепляться аэродинамическими рулями за стрелу башни обслуживания, рассказал глава SpaceX Илон Маск. Это позволит облегчить конструкцию ступени и даст возможность быстро вернуть ее на стартовую площадку, что, по словам Маска, в будущем может снизить время между запусками одной и той же ракеты до часа.

Starship — перспективная сверхтяжелая ракета SpaceX, которая заменит используемые компанией сейчас Falcon 9 и Falcon Heavy. В отличие от этих двух ракет, Starship будет не частично, а полностью многоразовой, поскольку после запуска на космодром или плавучую платформу будет возвращаться как первая, так и, при необходимости, вторая ступень. За несколько лет проект претерпел множество изменений, но в каждой его итерации предполагалось, что обе ступени будут использовать проверенную на ракетах Falcon схему с реактивной посадкой на встроенные в ракету опоры. Единственным отличием была последовательность посадки второй ступени, которую компания недавно продемонстрировала во время первого высотного испытания прототипа Starship SN8 — вторая ступень снижается в горизонтальном положении и прямо перед посадкой разворачивается, чтобы сесть вертикально.

Глава SpaceX Илон Маск рассказал в твиттере, что инженеры компании внесли в проект еще одно изменение, касающееся посадки. Согласно новым планам, компания протестирует посадку первой ступени не на посадочную площадку, а на стрелу башни обслуживания. Предполагается, что ракета погасит скорость двигателями и зацепится за стрелу (по-видимому, модифицированную) аэродинамическими рулями, помогающими управлять посадкой при снижении с большой высоты. Пользователь твиттера smallstars опубликовал визуализацию того, как может выглядеть такая посадка.



Маск выделил три преимущества такого подхода: это снижает массу и стоимость ракеты за счет отказа от посадочных опор в ракете, а также позволяет быстро переместить первую ступень обратно на стартовый стол, что, по его оценкам, позволит запустить новую ракету на базе этой ступени через час.

От редактора

В новом методе посадки есть и три спорных момента. Во-первых, посадка на зафиксированную стрелу башни обслуживания требует высокой точности позиционирования ракеты при посадке. Также это потенциально более опасно для компании в целом, потому что даже небольшое отклонение может привести не к потере одной первой ступени, а к повреждению стартовой площадки, что повлияет на последующие запуски. Во-вторых, неясно, насколько выгода в массе и стоимости от отказа от посадочных опор будет соотносится с увеличением массы и стоимости аэродинамических рулей, которые должны будут иметь усиленную конструкцию. В-третьих, заявление о полете через час после посадки сложно воспринимать без скепсиса. В 2017 году Маск заявил, что компания попытается перезапустить первую ступень Falcon 9 за сутки, а через год сказал , что это произойдет не позже 2019 года. На момент написания заметки наименьшая разница между запусками одной и той же ступени Falcon 9 составляет 51 день.

Другие компании тоже планируют ловить части своих ракет еще до их контакта с землей или водой, но иным образом. Rocket Lab собирается снижать первую ступень ракеты Electron на парашютах и ловить ее вертолетом во время снижения, а ULA планирует делать то же самое с блоком двигателей будущей ракеты Vulcan.

Григорий Копиев

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