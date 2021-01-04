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Военно-промышленный курьер

Иран готов к войне с США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военнослужащие Ирана полностью готовы дать ответ на военное давление со стороны Соединенных Штатов, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами.

«Сегодня у нас нет проблем, беспокойства или опасений по поводу столкновения с какими-либо силами. Мы скажем наше последнее слово нашим врагам на поле боя», - цитирует его слова агентство Associated Press. 

Салами выступил в Тегеранском университете на мероприятии, посвященном памяти генерала Касема Сулеймани, убитого в ходе операции США в Багдаде год назад.

МИД Ирана выпустил заявление, в котором говорится, что Тегеран не успокоится до тех пор, пока виновные в убийстве Сулеймани не будут привлечены к ответственности.

«Совершив трусливый акт террора против генерала Сулеймани, США нарушили международные законы и Устав ООН, вопиющим образом нарушив суверенитет Ирака. Беззаконие США в полной мере. Иран не успокоится, пока не привлечет виновных к ответственности», - говорится в сообщении министерства в Twitter.

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