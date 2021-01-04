Войти
bmpd.livejournal.com

Начаты стендовые испытания первого образца турбовального двигателя ВК-650В

1087
0
+4

Государственная корпорация Ростех 30 декабря 2020 года сообщила, что демонстратор нового отечественного турбовального двигателя ВК-650В, который заменит импортные силовые установки для вертолетов Ка-226Т, собран и установлен на испытательный стенд на "ОДК-Климов" Объединенной двигателестроительной корпорации. Завершается его подготовка к инженерным испытаниям.

Первый демонстратор турбовального двигателя ВК-650В разработки "ОДК-Климов" (с) ГК Ростех

Двигатель ВК-650В имеет взлетную мощность 650 л.с., предназначен для эксплуатации в составе российских вертолетов легкого класса Ка-226Т. Также возможна его установка на вертолеты "Ансат-У", VRT-500 и зарубежные вертолеты того же класса грузоподъемности. В 2023 году агрегат планируется сертифицировать, а к 2024-му - начать его серийное производство.

В составе испытательного стенда смонтирована новая силовая рама и гидротормоз, установлена топливо-масляная система, специально спроектированная для размерности двигателя ВК-650В, оборудована современная пультовая.

"Стенд для испытаний создан в очень сжатые сроки, в проекте участвует большая кооперация предприятий ОДК и Ростеха. Стоит задача: сделать простой и надежный в эксплуатации агрегат, имеющий оптимальное сочетание характеристик мощности, массогабаритных параметров, потребления топлива и цены. Планируем в 2021-2022 годах изготовить опытные образцы, а в 2023 году получить сертификат на этот двигатель, после чего начать серийное производство", - сказал заместитель генерального директора - генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

По результатам предстоящих тестов будет проводиться доводка конструкции двигателя. Силовая установка по своим характеристикам не будет уступать зарубежным аналогам, а также в перспективе будет адаптирована для использования с беспилотниками и легкими самолетами.

В кооперации по проекту создания ВК-650В принимают участие предприятия ММП им. В.В. Чернышева, ОДК-УМПО и производственный комплекс "Салют", а также КЭМЗ, входящий в Госкорпорацию Ростех. В частности, специалисты ММП имени В.В. Чернышева предоставили "ОДК-Климов" детали центробежного компрессора, ОДК-УМПО изготовило ротор свободной турбины, камеру сгорания и узел опор турбин, а ПК "Салют" поставил первый образец редуктора.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ансат
КА-226
КА-226Т
Компании
ММП им.Чернышева
ОДК УК
Ростех
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
31.12.2020
Ростех изготовил демонстратор отечественного двигателя для Ка-226Т
31.08.2020
Оружейные контракты на 1,16 трлн рублей. Какую технику купило Минобороны на "Армии-2020"
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
14.03.2012
"Мы объединили все, что могли"
11.06.2009
Подводя итоги HeliRussia 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 20:53
  • 8
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 04.01 19:51
  • 9
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
  • 04.01 19:46
  • 19
Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев
  • 04.01 18:38
  • 7
Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»
  • 04.01 17:51
  • 5
Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов
  • 04.01 16:35
  • 3
Сколько надводных кораблей получили ВМС НОАК в 2020 году. Рекорд по корветам проекта 056
  • 04.01 14:32
  • 2162
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.01 13:45
  • 2
Ударный арсенал. Чем порадуют российскую армию в 2021-м
  • 04.01 13:36
  • 2
В Латвии планируют выпускать армейские внедорожные самокаты
  • 04.01 12:05
  • 31
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 04.01 04:07
  • 90
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 04.01 01:59
  • 2
Нужны ли нам конвертопланы?
  • 03.01 23:02
  • 4
Россия хочет воевать быстро и автоматизирует управление войсками: враг делает, мы — дискутируем (Defense Express, Украина)
  • 03.01 18:53
  • 213
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 03.01 18:14
  • 99
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"