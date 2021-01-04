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Российская газета

Сухопутные войска будут участвовать в этом году в 9 международных учениях

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Полигон "Сергеевский"
Российский и индийские военнослужащие на полигоне "Сергеевский" в рамках российско-индийских военных учений "Индра-2016".
Источник изображения: Виталий Аньков / РИА Новости

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск России сообщила, что в наступившем году в рамках международного военного сотрудничества подразделения и части самого многочисленного вида наших Вооруженных сил будут участвовать в девяти совместных учениях.

Так, на военных полигонах в Монголии пройдут уже ставшие традиционными совместные маневры "Селенга-2021". А на территории трех военных округов РФ спланировано шесть двусторонних учений: российско-алжирское, российско-индийское учение "Индра-2021", российско-пакистанское учение "Дружба-2021", российско-лаосское "Ларос-2021", российско-вьетнамские совместные маневры танковых подразделений и российско-ланкийское военное антитеррористическое учение.

Также на военных полигонах РФ в наступившем году состоятся совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение государств-членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2021" и совместное учение с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2021".

"В ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений Сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований", - уточнили в группе информационного обеспечения.

Там особо отметили, что запланированные на 2021 год маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность.


Юрий Гаврилов

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