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Российская газета

Командиром авианосца впервые в истории стала женщина

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Источник изображения: U.S. Navy

Капитан Эми Н. Бауэрншмидт назначена командиром атомного авианосца Abraham Lincoln. Это первый в истории случай, когда командиром авианосца станет женщина, подчеркнули в штабе ВМС США.

Бауэрншмидт 49 лет, родом она из Милуоки. После допуска женщин в экипажи боевых кораблей США Эми одной из первых закончила военно-морскую академию, стала пилотом палубного противолодочного вертолета и налетала более 3000 часов, пишет Task&Purpose.

В 2016 году миссис Бауэрншмидт завершила переподготовку в качестве авиационного инженера-ядерщика и была назначена старшим помощником командира на Abraham Lincoln (тоже впервые в истории). С ноября 2019 по октябрь 2020 Эми командовала десантным кораблем-доком San Diego. В должность командира атомного авианосца она вступит летом 2021 года.


Антон Валагин

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Страны
США
Проекты
2020-й год
Nimitz
Авианосец
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