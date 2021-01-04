Войти
Военно-промышленный курьер

В России появился новый «военный округ»

706
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

«Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа», - говорилось в указе президента РФ Владимира Путина от 21 декабря.

В июне президент подписал указ о новом военно-административном делении РФ, где Северный флот стал отдельной единицей, не входящей ни в один военный округ.

Новое военно-административное деление РФ на военные округа действует с 1 января 2021 года и практически полностью повторяет действующую систему, однако из состава Западного военного округа выведены республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ, они включены в границы Северного флота - новой военно-административной единицы.

«Указом президента Российской Федерации статус Северного флота с 1 января 2021 года юридически приравнен к статусу военного округа как основной военно-административной единицы, осуществляющей подготовку к вооруженной защите и саму защиту целостности и неприкосновенности Российской Федерации, в том числе территорий в границах её субъектов, на определенном стратегическом направлении – арктическом», - заявил ранее командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Северный флот 1 декабря 2014 года был выведен из состава Западного военного округа, на его базе создали Объединенное стратегическое командование в Арктике, которое также было усилено дислоцированными в Заполярье силами и средствами Западного, Центрального и Восточного военных округов.

Северный флот защищает национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. В составе Северного флота, в частности, стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России. Здесь проводятся испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
31.12.2020
От "Триумфа" — к "Прометею". С чем армия заканчивает 2020 год
19.10.2020
«Циркон» материализовал мечты России о превосходстве
15.09.2020
Северный флот сообщил об испытаниях фрегатом "Адмирал Горшков" нового ракетного оружия в Белом море
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
04.03.2019
Хеллоу, Америка: генерал США сообщил о сроках удара "Авангарда"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 20:53
  • 8
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 04.01 19:51
  • 9
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
  • 04.01 19:46
  • 19
Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев
  • 04.01 18:38
  • 7
Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»
  • 04.01 17:51
  • 5
Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов
  • 04.01 16:35
  • 3
Сколько надводных кораблей получили ВМС НОАК в 2020 году. Рекорд по корветам проекта 056
  • 04.01 14:32
  • 2162
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.01 13:45
  • 2
Ударный арсенал. Чем порадуют российскую армию в 2021-м
  • 04.01 13:36
  • 2
В Латвии планируют выпускать армейские внедорожные самокаты
  • 04.01 12:05
  • 31
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 04.01 04:07
  • 90
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 04.01 01:59
  • 2
Нужны ли нам конвертопланы?
  • 03.01 23:02
  • 4
Россия хочет воевать быстро и автоматизирует управление войсками: враг делает, мы — дискутируем (Defense Express, Украина)
  • 03.01 18:53
  • 213
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 03.01 18:14
  • 99
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"