В России появился новый «военный округ»

«Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа», - говорилось в указе президента РФ Владимира Путина от 21 декабря.

В июне президент подписал указ о новом военно-административном делении РФ, где Северный флот стал отдельной единицей, не входящей ни в один военный округ.

Новое военно-административное деление РФ на военные округа действует с 1 января 2021 года и практически полностью повторяет действующую систему, однако из состава Западного военного округа выведены республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ, они включены в границы Северного флота - новой военно-административной единицы.

«Указом президента Российской Федерации статус Северного флота с 1 января 2021 года юридически приравнен к статусу военного округа как основной военно-административной единицы, осуществляющей подготовку к вооруженной защите и саму защиту целостности и неприкосновенности Российской Федерации, в том числе территорий в границах её субъектов, на определенном стратегическом направлении – арктическом», - заявил ранее командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Северный флот 1 декабря 2014 года был выведен из состава Западного военного округа, на его базе создали Объединенное стратегическое командование в Арктике, которое также было усилено дислоцированными в Заполярье силами и средствами Западного, Центрального и Восточного военных округов.

Северный флот защищает национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. В составе Северного флота, в частности, стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России. Здесь проводятся испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».