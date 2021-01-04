Войти
ТАСС

Сухопутные войска примут участие в девяти международных учениях в 2021 году

694
0
0
Российские военнослужащие 19-й отдельной роты специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа на церемонии открытия пятого совместного российско-пакистанского учения "Дружба-2020" в Тарбела (Пакистан), 09.11.2020
Российские военнослужащие 19-й отдельной роты специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа на церемонии открытия пятого совместного российско-пакистанского учения "Дружба-2020" в Тарбела (Пакистан), 09.11.2020.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

На территории России пройдут восемь из них

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Подразделения Сухопутных войск России примут участие в девяти международных учениях, восемь из которых пройдут на территории РФ. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"В рамках международного военного сотрудничества в 2021 году спланировано проведение девяти совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС РФ и подразделений национальных армий иностранных государств", - сказали в Минобороны.

По информации ведомства, в России спланировано проведение шести двусторонних учений: российско-алжирские военные учения, российско-индийские военные учения "Индра-2021", российско-пакистанские военные учения "Дружба-2021", российско-лаосские военные учения "Ларос-2021", российско-вьетнамские военные учения танковых подразделений и российско-ланкийские военные антитеррористические учения.

"Также на территории России пройдет совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение государств - членов ШОС "Мирная миссия - 2021" и совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2021", - перечислили в военном ведомстве.

В военном ведомстве рассказали, что еще запланированы российско-монгольские военные учения "Селенга-2021". В ходе маневров будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений сухопутных войск стран - участниц, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований.

"Все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность", - добавили в министерстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Вьетнам
Индия
Лаос
Монголия
Пакистан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
Военные учения
ШОС
Похожие новости
04.01.2021
Сухопутные войска будут участвовать в этом году в 9 международных учениях
26.12.2019
Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны России
19.12.2019
Россия в 2020 году примет участие более чем в 50 международных учениях
25.01.2016
Россия впервые проведет с Пакистаном военные учения в горах
02.10.2015
В 2016 году запланированы международные учения при участии России, Индии, Пакистана и Вьетнама - Минобороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 20:53
  • 8
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 04.01 19:51
  • 9
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
  • 04.01 19:46
  • 19
Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев
  • 04.01 18:38
  • 7
Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»
  • 04.01 17:51
  • 5
Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов
  • 04.01 16:35
  • 3
Сколько надводных кораблей получили ВМС НОАК в 2020 году. Рекорд по корветам проекта 056
  • 04.01 14:32
  • 2162
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.01 13:45
  • 2
Ударный арсенал. Чем порадуют российскую армию в 2021-м
  • 04.01 13:36
  • 2
В Латвии планируют выпускать армейские внедорожные самокаты
  • 04.01 12:05
  • 31
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 04.01 04:07
  • 90
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 04.01 01:59
  • 2
Нужны ли нам конвертопланы?
  • 03.01 23:02
  • 4
Россия хочет воевать быстро и автоматизирует управление войсками: враг делает, мы — дискутируем (Defense Express, Украина)
  • 03.01 18:53
  • 213
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 03.01 18:14
  • 99
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"