Сухопутные войска примут участие в девяти международных учениях в 2021 году

Российские военнослужащие 19-й отдельной роты специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа на церемонии открытия пятого совместного российско-пакистанского учения "Дружба-2020" в Тарбела (Пакистан), 09.11.2020.

На территории России пройдут восемь из них

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Подразделения Сухопутных войск России примут участие в девяти международных учениях, восемь из которых пройдут на территории РФ. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"В рамках международного военного сотрудничества в 2021 году спланировано проведение девяти совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС РФ и подразделений национальных армий иностранных государств", - сказали в Минобороны.

По информации ведомства, в России спланировано проведение шести двусторонних учений: российско-алжирские военные учения, российско-индийские военные учения "Индра-2021", российско-пакистанские военные учения "Дружба-2021", российско-лаосские военные учения "Ларос-2021", российско-вьетнамские военные учения танковых подразделений и российско-ланкийские военные антитеррористические учения.

"Также на территории России пройдет совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение государств - членов ШОС "Мирная миссия - 2021" и совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2021", - перечислили в военном ведомстве.

В военном ведомстве рассказали, что еще запланированы российско-монгольские военные учения "Селенга-2021". В ходе маневров будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений сухопутных войск стран - участниц, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований.

"Все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность", - добавили в министерстве.