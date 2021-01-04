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Кувейт получит американские боевые вертолеты АН-64Е

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 29 декабря 2020 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Кувейту по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) восьми новых боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian, а также о планируемой модернизации до уровня АН-64Е имеющихся у Кувейта 16 вертолетов АН-64D Apache. Данные поставки и работы одобрены Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемых поставок и работ составит 4 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки. Вооружение в планируемую поставку не входит.

Боевой вертолет Boeing AH-64D Apache ВВС Кувейта. Вертолет не оснащен РЛС AN/APG-78 Longbow, январь 2020 года (с) www.tristaraviation.org

Согласно уведомлению, как новые, так и модернизируемые кувейтские вертолеты получат РЛС Lockheed Martin AN/APG-78 Longbow. Также планируется поставка Кувейту двух наземных тренажеров вертолета AH-64E - одного нового и одного из наличия.

Напомним, что Кувейт получил из США по линии FMS 16 вертолетов АН-64D в 2005 году (бортовые номера с KAF001 по KAF016), причем только часть этих вертолетов была оснащена РЛС AN/APG-78 Longbow. Вертолеты состоят на вооружении 17-й штурмовой эскадрильи ВВС Кувейта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Кувейт
США
Продукция
AH-64
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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