Российская авиация 24 часа утюжила позиции террористов в Сирии

Российские самолёты за сутки нанесли более 60 ударов по позициям боевиков террористической группировки ДАИШ (ИГ - запрещено в РФ) в обширном сирийском регионе Белая пустыня, который охватывает части провинций Дейр-эз-Зор, Хомс, Алеппо, Хама и Ракка.

Об этом сообщает базирующаяся в Лондоне неправительственная организация «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR), которая традиционно ссылается на обширную сеть своих информаторов в арабской республике.

Указывается, что частота боевых вылетов самолётов ВКС России резко возросла после вчерашней атаки на автобус в провинции Дейр-эз-Зор, за которой, предположительно, стоят сирийские игиловцы. Автобус перевозил военнослужащих 4-й дивизии ВС Сирии по дороге между Хомсом и Дейр-эз-Зором.

Согласно данным SOHR, в результате нападения погибли 37 военнослужащих САР, в том числе восемь офицеров. Ещё десять получили ранения.