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В 2020 году увеличилась разведактивность возле российских границ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военные обнаружили около 2,9 тысячи боевых и более 1,1 тысячи разведывательных воздушных судов, приближавшихся к российским границам в 2020 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«В ходе несения боевого дежурства по воздушно-космической обороне в 2020 учебном году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше одного миллиона воздушных судов, в том числе порядка 2900 боевой и более 1100 разведывательной авиации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно на боевом дежурстве подразделений радиотехнических войск находятся более шести тысяч военнослужащих. Специалисты этого рода войск участвуют в проверках дежурных сил с помощью контрольных целей, отрабатывают действия дежурных по ПВО сил при обнаружении условных самолетов-нарушителей госграницы и нарушителей использования воздушного пространства.

«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2020 году в радиотехнических войсках проведено более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий с радиотехническими подразделениями и частями Воздушно-космических сил», — добавили в Минобороны.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Военные учения
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