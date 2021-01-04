Глава НАТО к Новому году смягчил свое мнение по России

Россия не представляет для альянса серьезной опасности в военной сфере, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Le Point. «Я не вижу прямой угрозы, исходящей от России, например, угрозы военного нападения. Но я вижу, что Россия усиливается», - сказал он.

Он также добавил, что Россия якобы «вмешивается в демократические процессы» в США и Франции, а также «стоит за кибератаками» на парламенты Германии и Норвегии.

«Даже если она не такая же могущественная, как Советский Союз, у России есть ядерное оружие и ракеты, которые способны достигнуть всех стран в Европе», - подчеркнул Столтенберг.