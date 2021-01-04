Минобороны РФ в этом году построит полигон для летных испытаний "Сармата", поставит на дежурство новые "Ярсы" и "Авангарды"

Москва. 1 января. ИНТЕРФАКС - Российские военные в 2021 году построят полигон для летных испытаний межконтинентальной ракеты "Сармат" и поставят на боевое дежурство новые стратегические комплексы "Ярс" и "Авангард".

О планах обустроить в 2021 году в Красноярском крае полигон для лётных испытаний нового стратегического ракетного комплекса "Сармат" сообщил в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу тогда заявил, что в 2021 году в Ракетных войсках стратегического назначения предстоит поставить на боевое дежурство 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард". По его словам, планируется завершить строительство для комплексов "Ярс" и "Авангард" инфраструктуры в Козельске, Ясном, Ужуре, Новосибирске и Йошкар-Оле.

МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

"Сармат" заступит на боевое дежурство в Красноярском крае в 2022 году, сообщил 16 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный "Авангардами". На заседании коллегии Минобороны РФ в декабре 2020 года Шойгу сообщил, что Россия продолжает развертывание "Авангардов".

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). По словам российских военных, "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".