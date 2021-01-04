К границам России за год приблизились более тысячи воздушных разведсудов

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Российские военные обнаружили около 2,9 тысячи боевых и более 1,1 тысячи разведывательных воздушных судов, приближавшихся к границам РФ в 2020 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе несения боевого дежурства по воздушно-космической обороне в 2020 учебном году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше 1 миллиона воздушных судов, в том числе порядка 2900 боевой и более 1100 разведывательной авиации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно на боевом дежурстве подразделений радиотехнических войск находятся более 6 тысяч военнослужащих. Специалисты радиотехнических войск принимают участие в проверках дежурных сил с помощью контрольных целей, отрабатывают действия дежурных по ПВО сил при обнаружении условных самолетов-нарушителей госграницы и нарушителей использования воздушного пространства.

"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2020 году в радиотехнических войсках проведено более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий с радиотехническими подразделениями и частями Воздушно-космических сил, из которых порядка 30% на государственных полигонах Ашулук, Телемба и Пембой", - добавили в Минобороны.