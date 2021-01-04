В Идлибской зоне деэскалации в Сирии состоялось 121-е российско-турецкое патрулирование

Хмеймим (Сирия). 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Совместное с Турцией патрулирование Идлибской зоны деэскалации состоялось в провинции Алеппо, сообщил на брифинге в четверг замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г. Состоялось 121-е совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от Гариб до Итвиран-Фаукани и обратно", - сказал Сытник журналистам.

Кроме того, как сообщается, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Каракозак.

Проведено также патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Ракка и в провинции Хасеке по маршрутам. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Метрас до Кюртак и обратно, уточнил контр-адмирал на брифинге.