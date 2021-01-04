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Известия.ru

Рогозин рассказал о точности системы ГЛОНАСС

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Рюмин Александр

Точность системы ГЛОНАСС на данный момент составляет 2,5 м. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в четверг, 31 декабря.

«В следующем году мы несколько аппаратов выводим на орбиту («Глонасс-К». — Ред.) и начинаем обновление группировки. Будут они более точные. Сейчас у нас разрешение, которое дает наша навигационная группировка — это более 2,5 м точность, а так будет 1,3», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

Он также добавил, что в 2025 году планируется перевести всю группировку ГЛОНАСС на российскую электронику.

На прошлой неделе стало известно, что навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К», запущенный в космос в октябре, сменит на орбите отказавший раньше срока аппарат предыдущего поколения.

Орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 «Глонасс-М» и три «Глонасс-К»), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, два — на техническом обслуживании и один — в резерве.

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Глонасс-М
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Рогозин Дмитрий
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