Слабее СССР, но с ракетами: что в НАТО говорят о России

Генсек НАТО не увидел со стороны России военной угрозы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия использует свою военную мощь против соседей - Грузии и Украины, а для Альянса она непосредственной угрозы не представляет. При этом, он напомнил, что Россия обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут достигнуть любой из стран Европы.

НАТО не расценивает Россию как непосредственную военную угрозу - рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения. Но я вижу Россию, которая утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей - Грузии и Украины», - приводит ТАСС слова европейского политика.

Также, по традиции он обвинил Москву в кибератаках на парламенты ФРГ и Норвегии, и в химатаках на территории Великобритании.

«Даже если она не столь же могущественна, как был Советский Союз, Россия обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут достигнуть всей территории Европы», - подчеркнул Столтенберг.

Неделей ранее генерал бундесвера и начальник штаба армии Соединенных Штатов в Висбадене Джаред Зембритцки в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что НАТО повернулось на Восток из-за «российской угрозы». Он обратил внимание, что обстановка в Восточной Европе была нестабильной даже до ситуации с Крымом.

На вопрос о том, можно ли назвать Россию главной угрозой, он ответил: «Определенно».

«Российская угроза реальна. Россия продолжает вооружаться, массово модернизируя свои вооруженные силы и все яснее демонстрируя стремление к власти. Русские танки - это реальность, как и ракеты и самолеты», - сказал военный.

Как отметил военачальник, исламский террор угрожает в большей степени каждому отдельно взятому человеку.

«Но мы как военные не можем противостоять ему. А Китай находится довольно далеко от нас территориально», - пояснил он.

Зембритцки уточнил, что в Польше и в еще трех прибалтийских странах есть четыре боевые группы Североатлантического альянса, предназначенные для противостояния российской угрозе.

У военно-политического блока в Европе также есть мощные силы, которые готовятся к возможным кризисам, обратил внимание он. Именно это военный назвал реальной сдерживающей силой для россиян.

В начале декабря в докладе о реформировании альянса «НАТО - 2030», который опубликовали по итогам консультаций глав МИД альянса, Россию назвали главной военной угрозой для НАТО как минимум до 2030 года.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя этот документ, сказал, что заявления об «угрозах» НАТО со стороны РФ и иных государств необходимы для преодоления разногласий внутри самого военно-политического блока.

«Внешние «пугала» нужны прежде всего для того, чтобы преодолеть трения внутри альянса и вообще, чтобы попытаться вернуть ощущение бодрости организму с «умершим мозгом», вспоминая выражение [президента Франции Эммануэля] Макрона», - написал сенатор в Facebook.

17 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе 16-й ежегодной пресс-конференции напомнил, что Россия занимает лишь шестое место в мире по военным расходам, существенно отставая в этом компоненте от США и НАТО.

«Мы белые и пушистые, потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно.

Мы услышали ваши (стран Запада - «Газета.Ru») заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний», - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста телеканала BBC, чувствует ли Россия ответственность за ухудшение отношений с Западом.

По словам главы государства, военная инфраструктура НАТО приближается к границам России, а США выходят из международных договоров. Именно Вашингтон, напомнил Путин, покинул соглашение по противоракетной обороне, и Москва вынуждена отвечать на подобные действия созданием новых систем оружия, чтобы купировать новые угрозы.

«Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?» - возмутился президент России, обращаясь к военному и политическому руководству стран Альянса.

Из проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы следует, что расходы Минобороны РФ на 2020 год вырастут на 6,6%. В документе указывается, что расходная часть бюджета, выделенная на 2020 год Минобороны, составляет 1,894 трлн рублей (около $25 млрд), сообщает «Интерфакс».

Суммарные же военные расходы государств НАТО в 2020 году составят порядка $1,1 трлн, что почти на $61 млрд больше, чем в 2019 году. Об этом говорится в опубликованном в среду статистическом докладе о военных расходах альянса.

Из этих денег оборонные расходы США составят $784,95 млрд, расходы государств Европы и Канады - $307,53 млрд. В 2019 объем военных расходов Европы и Канады составлял $301,38 млрд, то есть рост их расходов в текущих ценах составил примерно 2%.

Рафаэль Фахрутдинов