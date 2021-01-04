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Рогозин назвал причины появления трещины на МКС

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Источник изображения: Фото: Pixabay

Новая трещина, из-за которой на Международной космической станции (МКС) произошла утечка кислорода, могла появиться из-за воздействия микрометеоритов или иметь технические причины. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости.

В целом ситуацию с трещиной на МКС Рогозин назвал «мухой, раздутой из слона» паникерами, которых в России, по его словам, много.

Ранее стало известно, что в корпусе МКС образовалась еще одна дыра. Предположительно, она находится в промежуточной камере модуля «Звезда». В Центре управления полетами попросили экипаж укладывать мешки и покрывала на различные места, чтобы сузить район поиска утечки. До момента, когда ее найдут, космонавтам предложили держать камеру постоянно закрытой для экономии воздуха.

Изначально ее заклеивали с помощью пластилина, однако утром 10 октября космонавт Иван Вагнер сообщил, что давление в протекающем отсеке модуля упало до 634 миллиметров ртутного столба. При закрытии люка данный показатель составлял 727 миллиметров, то есть пластилин утечку остановить не помог.

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Рогозин Дмитрий
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