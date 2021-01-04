Войти
Известия.ru

Столтенберг заявил об отсутствии военной угрозы России для НАТО

810
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Francisco Seco

Россия не представляет непосредственной военной опасности, которая могла бы угрожать деятельности НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью французскому журналу Le Point в четверг, 31 декабря.

«Я не вижу, чтобы от России исходила непосредственная угроза — в виде военного нападения. Но я вижу, что Россия усиливается. Она использует свою военную мощь против своих соседей — Грузии и Украины», — приводит «РИА Новости» слова генсека.

В то же время он считает, что Москва якобы «вмешивается в демократические процессы» в США и Франции и «стоит за кибератаками» на парламенты Германии и Норвегии. Политик вспомнил и инцидент в британском Солсбери с отравлением Скрипалей

Он подчеркнул, что даже если Россия «не такая же могущественная, как Советский Союз», у нее есть ядерное оружие и ракеты, «способные достигнуть всех стран в Европе».

Столтенберг добавил, что его беспокоит решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 и ситуация в Ливии. Об этом он говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он также отметил, что Анкара остается важным союзником НАТО, а Китай не рассматривается «в качестве противника».

Заявления о якобы «российской угрозе» периодически звучат со стороны западных политиков. 23 декабря генерал бундесвера и начальник штаба армии США в германском Висбадене Джаред Зембритцки назвал Россию главной угрозой для Североатлантического альянса. По его словам, российская сторона «наращивает вооружения» и занимается модернизацией армии.

Двумя днями ранее американский журнал The National Interest назвал российскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» «главным страхом» НАТО.

В Госдепе также считают С-400 в Турции угрозой для американских военных. Госсекретарь США Майк Помпео отмечал, что приобретение Анкарой российских вооружений подвергает опасности американских солдат и военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Грузия
Китай
Ливия
Норвегия
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
28.10.2020
Не числом, а уменьем
17.07.2017
Даже муха не пролетит
26.10.2016
Холодная война 2.0: как Россия и Запад вновь обострили историческое противостояние (The Guardian, Великобритания)
25.02.2016
Вызов принят
09.06.2012
Саммит НАТО в Чикаго: векторы трансформации альянса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 20:53
  • 8
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 04.01 19:51
  • 9
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
  • 04.01 19:46
  • 19
Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев
  • 04.01 18:38
  • 7
Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»
  • 04.01 17:51
  • 5
Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов
  • 04.01 16:35
  • 3
Сколько надводных кораблей получили ВМС НОАК в 2020 году. Рекорд по корветам проекта 056
  • 04.01 14:32
  • 2162
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.01 13:45
  • 2
Ударный арсенал. Чем порадуют российскую армию в 2021-м
  • 04.01 13:36
  • 2
В Латвии планируют выпускать армейские внедорожные самокаты
  • 04.01 12:05
  • 31
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 04.01 04:07
  • 90
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 04.01 01:59
  • 2
Нужны ли нам конвертопланы?
  • 03.01 23:02
  • 4
Россия хочет воевать быстро и автоматизирует управление войсками: враг делает, мы — дискутируем (Defense Express, Украина)
  • 03.01 18:53
  • 213
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 03.01 18:14
  • 99
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"