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ТАСС

Рогозин сообщил, что из бюджета выделили 7 млрд рублей на программу "Сфера"

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Роскосмоса отметил, что программа обеспечит переход отрасли на создание компактных космических платформ, которые будут запускать в виде многоспутниковых группировок

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 7 млрд рублей для начала работ по программе "Сфера". Об этом сообщил в четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью каналу "Россия-24".

"Мы надеемся, что со следующего года будет финансирование, выделено в бюджете 7 млрд рублей для начала работ", - сказал он.

Рогозин также отметил, что через два-три года будут собраны демонстраторы новейших аппаратов, которые "будут принципиально отличаться" от той продукции, которая запускается сейчас.

Глава госкорпорации также сказал, что программа "Сфера" обеспечит переход отрасли на создание компактных космических платформ, которые будут запускать в виде многоспутниковых группировок.

О программе "Сфера" президент РФ Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что Россия планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал ранее в интервью газете "Ведомости", что правительство заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера". На него за этот период выделят более 10 млрд рублей.

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Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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