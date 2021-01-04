Рогозин сообщил, что корабль "Орел" совершит облет Луны на год раньше запланированного

Генеральный директор Роскосмоса также рассказал, что РКК "Энергия" уже собрала макет корабля для статических испытаний

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Новый российский корабль "Орел" должен совершить пилотируемый облет Луны в 2028 году. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью каналу "Россия-24".

"Потом [после отправки "Луны-27"] отработка начинается лунного взлетно-посадочного модуля. И потом, в 2028 году, мы должны отправить экипаж на облет Луны, в 2030-м посадить наш экипаж на Луну", - сказал Рогозин.

Ранее в презентации первого замглавы Роскосмоса Юрия Урличича, представленной на XLIV Академических чтениях по космонавтике памяти С. П. Королева, говорилось, что беспилотный облет Луны кораблем "Орел" планируется на 2028 год, пилотируемый облет и отработка пилотируемой стыковки корабля с лунным взлетно-посадочным комплексом - на 2029 год.

Макет корабля

Рогозин также рассказал, что уже собран макет корабля для начала статических испытаний.

"Корпорация "Энергия" к новому году сделала подарок - собрала уже макет этого корабля для начала статических испытаний, сделала все. Это уже готовый корабль", - сказал он.

Рогозин подчеркнул, что российский корабль отличается от всех существующих сейчас космических кораблей тем, что "Орел" сделан для покорения дальнего космоса и полетов к Луне. "У него настолько мощная тепловая защита, что он может возвращаться к Земле на 2-й космической скорости - не 8, а 11 км/с", - пояснил глава госкорпорации.

Рогозин отметил, что корабль будет предназначен для многоразового использования, поэтому он должен быть способен выдержать термоперегрузки и вернуть экипаж здоровым и невредимым. "Орел" рассчитан минимум на три полета к Луне и 10 - к МКС. "Это такой стратегический крейсер", - пояснил глава Роскосмоса.

"Он рассчитан на четырех человек, но в принципе можно и шесть человек отправлять на короткие полеты", - сообщил Рогозин.

Сроки создания

Работа по созданию корабля "Орел" идет по графику, сказал гендиректор Роскосмоса. "Мы планируем, что именно с космодрома Восточный первый пуск будет как раз с этим кораблем. Мы говорим о том, что условно 15 декабря 2023 года запланирован пуск корабля "Орел" с ракетой "Ангара": сначала в беспилотном варианте испытательный пуск, потом в беспилотном, но уже со стыковкой с МКС, и третий пуск уже с экипажем к МКС. А дальше уже именно этот корабль, но уже на более мощных носителях, будет доставлен на лунную орбиту", - сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что Роскосмос запланировал первый пуск "Ангары" с новым пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа на 15 декабря 2023 года. Перспективный транспортный корабль "Орел", ранее называвшийся "Федерация", разрабатывается для использования в российской программе исследования и освоения Луны.