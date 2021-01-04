Рогозин назвал уклончивым ответ главы NASA на его письмо о санкциях

Ранее Минторг США ввел санкции против нескольких российских и китайских предприятий. По мнению Вашингтона, предприятия сотрудничают с вооруженными силами двух этих стран

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал уклончивым ответ главы NASA Джима Брайденстайна на свое письмо в связи с американскими санкциями в отношении предприятий госкорпорации, что в том числе может говорить о намерении США свернуть свое участие в международных космических программах.

"Ответ пришел такой, как говорят дипломаты, уклончивый: и да, мы поддерживаем экспортный контроль, объявленный нашим правительством, с другой стороны, выступаем в защиту ценностей МКС", - рассказал Рогозин в четверг в интервью "России-24".

"Вообще я скажу так: у меня складывается впечатление, что наши американские коллеги взяли курс на сворачивание международных программ. Раньше мы надеялись, что космос останется вне политики, но он не может остаться вне политики. Космос и космическое сотрудничество - это квинтэссенция политики, там все отражается", - продолжил он.

По словам главы Роскосмоса, это включает демонстрацию технологий, лунную или орбитальную гонку. "Кто первый полетит, кто больше сделает. Это по сути дела демонстрация технологических мускулов", - добавил Рогозин.

Он отметил, что Роскосмос видит, что пока будет работать МКС, сотрудничество будет сохраняться. "В других сферах, что-то я вижу, дела пошли к тому, чтобы сворачивать это сотрудничество, к сожалению", - подчеркнул гендиректор госкорпорации.

Ранее Рогозин сообщил, что обратится в Министерство торговли США, чтобы понять, почему входящие в госкорпорацию ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр "Прогресс" попали под новые американские санкции, введенные этим ведомством против ряда российских и китайских предприятий. По мнению Вашингтона, попавшие под санкции предприятия сотрудничают с вооруженными силами двух этих стран. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. Всего в списке 58 китайских и 45 российских организаций.