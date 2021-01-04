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ТАСС

Роскосмос в 2021 году запустит на орбиту несколько спутников ГЛОНАСС

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Космический аппарат «Глонасс-М»
Космический аппарат «Глонасс-М».
Источник изображения: Изображение: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, это позволит сделать группировку более точной

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Несколько навигационных спутников ГЛОНАСС будет запущено на орбиту в 2021 году. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В следующем году несколько аппаратов мы выводим на орбиту, тем самым начинаем обновление группировки", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг, не уточнив, о каком конкретно поколении спутников ГЛОНАСС идет речь.

По словам главы Роскосмоса, это позволит сделать группировку более точной. "Сейчас разрешение, которое дает навигационная группировка, более 2,5 м точность, а там будет 1,3", - отметил он.

Сейчас орбитальная группировка ГЛОНАСС включает 28 спутников, 23 из них используются по целевому назначению, два находятся на этапе летных испытаний, один в резерве, еще два на техобслуживании (орбитальная группировка ГЛОНАСС полного состава включает 24 аппарата).

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
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