Рогозин заявил о курсе США на сворачивание сотрудничества с Россией по космосу

Москва. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - США идут на сворачивание сотрудничества с Россией в космосе, единственным совместным проектом остается Международная космическая станция (МКС), заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"У меня складывается впечатление, что наши американские коллеги взяли курс на сворачивания международных программ", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"В этом плане мы видим, что МКС, пока она будет работать, - сотрудничество будет сохраняться. В других сферах что-то я вижу, дела пошли к тому, чтобы сворачивать это сотрудничество, к сожалению", - сказал глава "Роскосмоса".

28 декабря вице-премьер Юрий Борисов заявил, что решение о дальнейшей судьбе МКС планируется принять в первом квартале 2021 года.

"Судьба МКС еще до конца не решена, она будет определена где-то в первом квартале следующего года", - сообщил Борисов в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, модуль "Наука", который планируется запустить в следующем году к МКС, может "впоследствии стать базой для российской станции".

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2030 года.

26 ноября в "Роскосмосе" сообщили, что в начале 2021 года планируется приступить к консультациям с НАСА и другими партнерами по дальнейшей судьбе станции.

Первый замгендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев на заседании совета по космосу РАН сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

Ранее Рогозин заявил, что Россия готовится к созданию новой орбитальной станции.

По его словам, ее основой могут стать новые российские модули - узловой и энергетический, разрабатываемые для МКС. "Мы к ней планируем нарастить несколько модулей: по сути, после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию", - заявил Рогозин.

В середине мая он сообщил, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" под руководством Игоря Озара, занявшего должность исполняющего обязанности гендиректора, займется разработкой концепции новой орбитальной станции.

Генконструктор "Энергии" Евгений Микрин (в мае умер от коронавируса) ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте.