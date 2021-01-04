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Известия.ru

В Китае заявили о планах наращивать военное сотрудничество с Россией

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Китай намерен продвигать межармейское сотрудничество с Россией в 2021 году и содействовать его выходу на еще более качественный уровень. Об этом сообщается в четверг, 31 декабря, на сайте минобороны КНР.

Официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй рассказал, что предстоящий год для России и Китая имеет особое значение, так как исполняется 20 лет с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между государствами.

По его словам, в уходящем году военные отношения Китая и России сохранили свой высокий статус, характеризуемый сотрудничеством — это касается визитов на высшем уровне, совместных учений и борьбой с эпидемией.

В министерстве полагают, что Китай и Россия будут поддерживать тесные связи, расширять прагматическое сотрудничество, способствовать продвижению отношений между военными на новый уровень и вносить больший вклад в мир и стабильность на планете.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 22 декабря сообщил, что Россия и Китай успешно провели совместное патрулирование стратегической авиацией. В частности, самолеты дальней авиации ВКС РФ и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе на отдельных этапах полета сопровождали истребители F-15 ВВС Японии.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР и Россия в последнее время способствуют сохранению глобальной стабильности на международной арене и играют в мире всё более важную роль.

В октябре стало известно, что холдинг «Вертолеты России», входящий в государственную корпорацию «Ростех», поставит в Китай по контрактам 2019 года более 120 вертолетов, из них 18 боевых.

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