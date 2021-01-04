«Роскосмос» создал специальную дирекцию по подготовке к лунным миссиям

Специальная дирекция, которая занимается подготовкой миссий на Луну, создана в «Роскосмосе». Об этом сообщил 31 декабря гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин во время поздравления космонавтов с наступающим Новым годом.

«В Роскосмосе создана специальная дирекция, я сам ее возглавил, чтобы контролировать все нюансы, все элементы лунной подготовки. Это новые задачи и перспективы для пилотируемой космонавтики», — отметил Рогозин в поздравлении, размещенном на сайте «Роскосмоса».

Он сообщил, что корпорация начнет освоение Южного плюса Луны сначала автоматическими космическими аппаратами, а в перспективе будет подготовлена и экспедиция.

Глава «Роскосмоса» также добавил, что работу по подготовке миссий в дальний космос ведут и международные партнеры.

Рогозин 19 декабря заявил, что «Роскосмос» планирует отправить космический аппарат на Луну осенью 2021 года.

Кроме того, он отметил, что первый испытательный полет российского космического корабля «Орел», предназначенного для совершения полетов к Луне, запланирован на 15 декабря 2023 года.

15 декабря Рогозин рассказал, что первые пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей», как ранее планировали.

В октябре Рогозин подчеркнул, что ни одно государство не справится с освоением Луны в одиночку. По его словам, реализация этой задачи возможна только при международном сотрудничестве.