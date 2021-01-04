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ТАСС

Рогозин возглавил дирекцию Роскосмоса, занимающуюся подготовкой миссий на Луну

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Глава госкорпорации напомнил, что в 2021 году на Луну с космодрома Восточный отправится специальная автоматическая станция

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Специальная дирекция, которая занимается подготовкой миссий на Луну, создана в Роскосмосе. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин во время поздравления космонавтов с наступающим Новым годом.

"В Роскосмосе создана специальная дирекция, я сам ее возглавил, чтобы контролировать все нюансы, все элементы лунной подготовки. Это новые задачи и перспективы для пилотируемой космонавтики", - отметил Рогозин в поздравлении, видеозапись которого размещена на сайте Роскосмоса.

Глава госкорпорации напомнил, что в 2021 году на Луну с космодрома Восточный отправится автоматическая станция "Луна-25". "Мы начинаем освоение Южного плюса Луны сначала автоматическими космическими аппаратами, а в перспективе готовим и экспедиции", - добавил он.

По словам Рогозина, перед Новым годом было принято решение о создании специальной единой программы лунных исследований. Гендиректор Роскосмоса также отметил, что работу по подготовке миссий в дальний космос ведут и международные партнеры.

В июне 2019 года ЦНИИмаш представил на авиасалоне в Ле-Бурже концепцию российской лунной исследовательской программы. В материалах отмечалось, что первая высадка человека на естественный спутник Земли намечена на 2030 год. Космонавты проведут "эксперименты на поверхности, прикладные научные исследования". В этот период на поверхности также будут работать автоматические космические корабли.

После этого планируются регулярные миссии на Луну и развертывание постоянной лунной базы. Основной этап намечен на период с 2032 года по 2035 год. Постоянную базу планируется развернуть именно к 2035 году. Во время регулярных миссий на поверхности естественного спутника Земли будут размещены ретрансляторы, энергетические модули, роботизированные системы.

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